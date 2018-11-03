اختفاء جزيرة يابانية بالكامل

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أطلقت السلطات اليابانية مهمة بحث للتوصل إلى سبب اختفاء جزيرة يابانية غير مأهولة تستخدم في تحديد المياه الإقليمية.

وتقع جزيرة ايسان بيهاناكي تاكوجيما على بعد 500 متر من ساحل قرية ساروفوتسو بالقرب من الطرف الشمالي لهوكايدو، وهي واحدة من 158 جزيرة غير مأهولة لتمييز المياه الإقليمية اليابانية بوضوح.

وبموجب القوانين الدولية، يمكن تصنيف الجزر على هذا النحو فقط إذا أمكن رؤيتها فوق سطح البحر حتى في المد العالي.

ويؤدي غرق الجزيرة لتقليص المياه الإقليمية اليابانية، وصنفت هيئة المعلومات الجغرافية المكانية الجزيرة اليابانية على خريطتها بناء على مخطط بحري تم إنشاؤه عام 1988.

وقال مسؤول في خفر السواحل تومو فوجي للصحفيين "هناك احتمال أن تكون الجزيرة قد تآكلت بفعل الرياح والثلوج واختفت نتيجة لذلك."

ويخطط خفر السواحل للتحقيق في المنطقة أيضا لضمان سلامة الملاحة في السفن.