بالفيديو.. 7 أسباب استثنائية تجعل مشاركتك في الاحتفال باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات «تجربة مميزة»

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

1. يصادف الاحتفال الذكرى المئوية للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

2. أكبر احتفالية باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

3. عروض استثنائية تروي قصة زايد والإمارات كما لم تروها من قبل.

4. تجربة مميزة ليوم واحد فقط، ستبقى محفورة في الذاكرة.

5. الحضور متاح للمرة الأولى لكل من على أرض الإمارات مواطنين ومقيمين وزواراً.

6. فرصة الاستمتاع بأجواء احتفالية وطنية مع العائلة والأصدقاء.

7. كن جزءًا من فخر الوطن.

تحت شعار "هذا زايد.. هذه الإمارات"، سيقام الحفل الرسمي لليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات في مدينة زايد الرياضية يوم الثاني من ديسمبر المقبل، الذي يَعِد الجمهور بعرضٍ حي استثنائي لا يضاهى من شأنه إبهار الحضور باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة إلى جانب المؤثرات الصوتية والضوئية المبتكرة.