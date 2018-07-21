شاهد بالفيديو ...الرئيس الصيني يزور محمد بن زايد في منزله

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام": "تشرفت بإستضافة صديقي العزيز فخامة الرئيس شي جين بينغ في قصر البحر ... لحظات جميلة ومميزة جمعتني وابنائي واحفادي مع فخامته سادتها روح الألفة والمودة والأحاديث الطيبة .. لم تغب عنها الصورة المشرقة والتفاؤل الكبير بمزيد من الشراكات البناءة بين بلدينا الصديقين".



ويشار إلى أن رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ غادر البلاد، في وقت سابق من اليوم، بعد زيارة رسمية للدولة استغرقت ثلاثة أيام.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وداع الرئيس الصيني لدى مغادرته مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

وشهدت الزيارة التاريخية للرئيس الصيني، والتي حظيت بإحتفاء واهتمام رسمي وشعبي كبيرين، تبادل 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين تهدف إلى الارتقاء بالتعاون الثنائي الى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.