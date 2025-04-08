حياة تعتزم توسيع فنادق نمط الحياة 30% في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط خلال 3 سنوات

أعلنت مجموعة حياة للفنادق عن خططها التوسّعية ومساعيها لتعزيز مكانتها الريادية في قطاع الضيافة ونمط الحياة عبر منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث تخطّط لافتتاح 14 فندقًا جديداً بحلول عام 2027.

ومن خلال افتتاح الفنادق الجديدة المخطّط لها والمدرجة ضمن مجموعة المشاريع التي تنفّذها حياة منذ 31 ديسمبر 2024، من المقرّر أن يزداد عدد الغرف الفندقية التابعة للمجموعة في قطاع نمط الحياة بنسبة 36%، فيرتفع من حوالي 7,400 غرفة اليوم إلى أكثر من 10,000 غرفة في غضون ثلاث سنوات فقط.

تشمل الخطط التوسّعية العديد من الفنادق المرتقبة بشدّة والتي ستمهّد الطريق للمجموعة لدخول قطاع نمط الحياة في كل من بلجيكا والبرتغال والمملكة العربية السعودية، وأبرزها فندق ذا ستاندرد في بروكسل، وفندق أنداز وفندق ذا ستاندرد في لشبونة، وفندق أنداز في مقنا، الوجهة الساحلية في مشروع نيوم.

وجديرٌ بالذكر أيضاً أنّ فندق ذا ستاندرد في لشبونة هو أوّل فندق من علامة حياة في المنطقة.

في هذا السياق، قال الرئيس والمدير الإبداعي لقسم نمط الحياة في حياة أمار لالفاني: "نجد أنّنا نجمع أفضل العلامات التجارية ونملك فريق العمل الأمثل في القطاع. ولتعزيز تركيزنا على العلامة التجارية وحضورنا العالمي في هذا القطاع، نحتاج إلى الإبداع والالتزام، وهما الركيزتان الأساسيتان اللتان بنينا عليهما هذا القسم الجديد. وأنا واثق من أنّنا أعددنا هيكلًا يتّسم بما يكفي من الاستقلالية والدعم لنكون روادًا في هذا المجال".

تشمل فنادق نمط الحياة المقرّر افتتاحها ضمن محفظة حياة في منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط فندق ذا ستاندرد في بروكسل وفندق أنداز في لشبونة.

يشكّل النمو المخطّط له في قطاع نمط الحياة جزءاً من تطوّر حياة لتركّز المجموعة بشكل أكبر على هوية العلامة التجارية.

وتشمل أبرز المحطات التي اجتازتها حياة في رحلة التحوّل الاستراتيجي الاستحواذ على فنادق ستاندرد إنترناشونال، بالإضافة إلى افتتاح قسم جديد متخصّص بنمط الحياة، يتّخذ من مدينة نيوروك مقرًا له ويرأسه عمار لالفاني، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ستاندرد إنترناشونال.

في المقابل، كشفت حياة، في نهاية العام الماضي، عن تطوّرات في هيكل علامتها التجارية الذي أصبح يغطّي خمس محافظ مختلفة هي لاكجوري، ولايفستايل، وإنكلوسيف، وكلاسيكس، وإيسانشلز، وهذا ما يعزّز قدرتها على مواءمة الخبرات والموارد وأيضًا تقديم قيمة استثنائية للضيوف والعملاء والمالكين عبر كل محفظة.

أمّا مؤخراً، فقد أعلنت مجموعة حياة عن سلسلة من التغييرات في الإدارة العليا بهدف دعم تحوّلها إلى مؤسسة تركّز أكثر على هوية العلامة التجارية. فعلى سبيل المثال، عُيّن مارك جاشيت في منصب رئيس المجموعة في منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط اعتبارًا من 17 مارس 2025. ويتمتّع جاشيت بأكثر من 25 عامًا من الخبرة القيادية في مجال الضيافة العالمية والعلامات التجارية الفاخرة والاستهلاكية، حيث عمل لدى كل من دي بيرز، ولويس فويتون، ومويت آند شاندون، وإيفيان، وتيفاني آند كو.

من جهته، أشار الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة حياة مارك هوبلامازيان: "يعني تحويل التركيز نحو هوية العلامة التجارية الاعتماد على استراتيجية وهيكل مؤسسي يتمحوران حول الاحتياجات الفريدة للضيوف والعملاء والمالكين. فقد شهدنا تطوّرًا في قاعدة ضيوفنا وعملائنا، حيث استقبلت فنادقنا بشكل متزايد مسافرين من كل جانب وصوب، مسافرين قادمين من مناطق كثيرة ويزوروننا لأسباب متعدّدة ومتنوّعة.

يأتي إعلان حياة اليوم عن خططها التوسّعية ليؤكد على مسار نموها المتواصل، لا سيّما أنّ محفظة مشاريعها المرتقبة تتجاوز المعايير وتتوسّع بمعدل 9% سنويًا، حيث وصل عدد غرفها الفندقية إلى 138,000 غرفة مع معدل نمو صاف للغرف بنسبة 7.8% عام 2024.