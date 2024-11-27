"شيبارة" أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر

يستقبلكم منتجع شيبارة المتميز بهندسته المعمارية وفخامته الفريدة، مقدمًا العديد من المغامرات من موقعه الرائع على ساحل البحر الأحمر. يمكنكم حجز إقامتكم الآن والاستمتاع بزيارتكم للمنتجع في أواخر شهر أكتوبر 2024.

الرياض، المملكة العربية السعودية، نوفمبر 2024: أجواء مذهلة تأخذ الحياة إلى ما هو أبعد من المعتاد، يدعو منتجع شيبارة ضيوفه للغوص في تجارب ساحرة تُركز على الرفاهية الاستثنائية. يمتزج التصميم المعماري الفريد والديكورات الداخلية التي تعكس الحرفية المدروسة للتصميم والملائمة للبيئة الطبيعية للجزيرة. يحيط بالمنتجع البحر الأحمر بمياهه الصافية والنقية وغناه البيولوجي، يحتضن أنواعًا بحرية متميزة وشعابًا مرجانية طبيعية. يستمد المنتجع إلهامه من التقاليد السعودية الأصيلة في الحفاوة، حيث تتجلى روح الضيافة والرعاية في كل تفاصيل الخدمة، مع الالتزام بمبادئ السياحة المستدامة.

يقع منتجع شيبارة على بُعد 25 كيلومترًا من البر، حيث يوفر درجات حرارة صيفية ملائمة مقارنةً بالمناطق الأخرى في شبه الجزيرة العربية. يمكن الوصول إلى المنتجع برحلة بالقارب تستغرق من 30 إلى 40 دقيقة، أو برحلة بالطائرة المائية لمدة 30 دقيقة من مطار البحر الأحمر الدولي. يضم المنتجع 73 فيلا فوق الماء وعلى الشاطئ، تتمتع بتصميم معماري مذهل يتيح للضيوف إمكانية الاستمتاع بمغامرات تحت الماء، وتجارب طهي استثنائية، بالإضافة للمنتجع الصحي الذي يحتفي بجمال الطبيعة، دون أن ننسى المساحات الواسعة للاسترخاء تحت أشعة الشمس وبين أمواج البحر ورماله الذهبية.

إقامة مستوحاة من الطبيعة ومتطلعة إلى مستقبلٍ مستدام

قدّمت شركة "كيلا ديزاين" مفهومًا معماريًا مبتكرًا لم يشهده عالم الضيافة من قبل. حيث استلهمت تصميم فيلات منتجع شيبارة من البحر، لتظهر وكأنها سلسلة من اللآلئ تطفو على المياه الصافية. يعكس التصميم جمال السماء والبحر، حيث تبدو الكرات الفولاذية المقاومة للصدأ وكأنها تندمج في الأفق البعيد، مانحة للمكان شعورًا بالاندماج مع الطبيعة. تتميز الفيلات بطابع مستقبلي، فهي معلقة فوق المياه لتقليل التأثير البيئي وتوفير بيئة طبيعية لنمو الشعاب المرجانية، إلى جانب توفير تجربة فريدة للضيوف تجعلهم يشعرون بأنهم جزء لا يتجزأ من المناظر البحرية المحيطة، حيث يمكنهم الاستمتاع بإطلالات خلابة من التراس المسبح والمنصة. أما الفيلات المطلة على الشاطئ، فتقع على الرمال البيضاء الناعمة، محاطة بمناظر طبيعية خلابة تشتمل على نباتات محلية، وتتيح للضيوف الوصول المباشر إلى الشواطئ الساحرة للجزيرة.

في داخل الفيلات، يجسد التصميم الداخلي الذي أبدعه ستوديو "باولو فيراري" التناسق الكامل مع الهندسة المعمارية الخارجية، ما وصفه المصمم بـ"المستقبل الطبيعي". هذا التصميم لا يقتصر على كونه نظرة نحو المستقبل، بل يعبر عن إحساس عميق بالإنسانية والتواصل مع المحيط الطبيعي. تم الاعتماد في الداخل على مواد حرفية متميزة مثل الزجاج المصبوب، الحجر الجيري، البلوط والجلد، مما يخلق جوًا فاخرًا يشبه التواجد على متن يخت أنيق، حيث يتوازن الجمال والرقي بين التجديد والخلود الذي يتناغم مع التصميم الخارجي والمناظر الطبيعية المحيطة.

تتنوع أماكن الإقامة في شيبارة بين فيلات مائية بمساحة 188 مترًا مربعًا تحتوي على غرفة نوم واحدة، وفيلات ملكية مطلة على الشاطئ تضم أربع غرف نوم، إلى جانب ثلاث فيلات أخرى تقع على جزيرة صغيرة يمكن تخصيصها، وتتضمن أيضًا على رصيفًا خاصًا لليخوت. جميع الفيلات مزودة بمسابح خاصة وتوفر تجربة فريدة تضفي على الإقامة إحساسًا بالفخامة والرقي.

مطاعم تحتفي بالتميز في الطهي وتصاميم مستوحاة من المحيط

يحتوي المنتجع على خمسة مطاعم، صُممت بعناية من قبل مجموعة روكويل لتعكس البيئة البحرية من خلال عناصر مستوحاة من النباتات والحيوانات في البحر الأحمر، وهي مطعم إيكي.روا التفاعلي والذي يقدم أطباق نيكاي الحديثة وقوائم أوماكاسي، حيث يمكن للضيوف مشاهدة الطهاة أثناء إعداد أطباقهم، ومطعم أرياماري بإشراف الشيف ماركو غارفاغنيني، الذي يجلب خبرته من العمل في مطاعم حاصلة على نجمة ميشلان ويقدم أطباقًا مبتكرة بلمسة إيطالية.

بالإضافة إلى مطعم لونارا الشاطئي الذي يجمع بين الإطلالات الخلابة والأطباق الكلاسيكية والمأكولات المفضلة لجميع أفراد العائلة. مطعم ساريا يقدم المأكولات الشامية وسط أجواء دافئة وضيافة مميزة، كما يقدم مطعم سوليرا من موقعه المميز بجانب المسبح، مجموعة من المشروبات المنعشة والمحضرة بإتقان، للاستمتاع بها مع إطلالات ساحرة على غروب الشمس السينمائي للبحر الأحمر.

أنشطة فوق الماء في بيئة طبيعية مذهلة

توفر مياه البحر الأحمر المحيطة بجزيرة شيبارة ملعبًا طبيعيًا لممارسة الأنشطة فوق الماء. مثل التجديف، واقفًا على اللوح، أو التجديف في قارب الكاياك، أو ركوب الأمواج الشراعية والإبحار بالقارب الشراعي، يوفر المنتجع تجربة تناسب الجميع مع فريق مختص لتقديم الدروس للمبتدئين والتوجيه للضيوف.

تماشيًا مع التزام المنتجع بمبادئ السياحة المستدامة، تم توفير أنشطة مائية تعمل بالطاقة الكهربائية، مثل ألواح التزلج الإلكترونية والدراجات المائية، ورياضة ركوب الأمواج الإلكترونية، والتزلج على الماء، وركوب الأمواج خلف القارب الكهربائي الخاص بالمنتجع.

استكشاف العوالم البكر تحت الماء

تحت سطح المياه البيولوجية المتنوعة والمحيطة بجزيرة شيبارة، توجد عوالم كاملة تحت الماء تنتظر الاستكشاف. تتيح رحلات الغطس فرصة رائعة لرؤية الأسماك الملونة والشعاب المرجانية الصحية التي تأخذ من مياه البحر الأحمر موطنًا لها. توفر الرحلات إلى الشعاب المرجانية الخارجية والمياه العميقة فرصة للقاء بعض الأنواع البحرية الأكبر حجمًا في البحر الأحمر مثل أسماك نابليون، السلاحف، وحتى أسماك القرش. ويمكن لعشاق المغامرات الليلية تجربة الغطس الليلي لرؤية الظواهر البحرية المدهشة مثل التلألؤ الحيوي.

سيقع الغواصون في حب مياه البحر الأحمر، حيث تتوفر في شيبارة مجموعة متنوعة من دورات الغوص المعتمدة من PADI، بدءًا من جلسات Bubble Maker للأطفال إلى دورات الغوص المناسبة للضيوف الذين يسعون لتحسين مهاراتهم مثل الغوص للاكتشاف والغوص في المياه المفتوحة والإنقاذ، يتم إجراء جميع الأنشطة البحرية مع مراعاة المسؤولية والاستدامة والممارسات التجديدية.

سبا شيبارة – ملاذ للاسترخاء والعافية

يقدم سبا شيبارة تجربة استرخاء متكاملة، بتصميم يعكس ألوان الطبيعة وموادها من إبداع "مجموعة روكويل". تستلهم العلاجات من قوة الطبيعة والبحر، باستخدام منتجات من علامات العافية الشهيرة AMRA وDr. Burgener والتي تحتوي على مكونات ثمينة مثل اللؤلؤ الأسود التاهيتي والكافيار الأخضر ومعادن نيزكية غنية.

يضم السبا خمس غرف علاج داخلية وثلاث كبائن خارجية، إضافة إلى مسبح حيوي، وجاكوزي، وساونا، وغرف بخار، وصالونات للرجال والنساء يوفر مركز اللياقة البدنية الذي يعمل على مدار الساعة خدمات تدريب شخصية مع فريق من المدربين الشخصيين تناسب جميع المستويات، مما يساعد الضيوف على تحقيق أهدافهم الصحية والبدنية.

يمكنكم حجز إقامتكم الآن في منتجع شيبارة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمنتجع أو عبر البريد الإلكتروني: reservations@redseaglobalhospitality.com

انضموا إلينا لاكتشاف تجربة تجمع بين الفخامة والطبيعة، حيث تتحول الأحلام إلى واقع وسط جمال البحر الأحمر وروعة تصميم جزيرة شيبارة.

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للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع البحر الأحمر الدولية للضيافة | media@redseaglobalhospitality.com

حول منتجع شيبارة:

يقع منتجع "شيبارة" في موقع خلاب، حيث يُحاط بمياه البحر الأحمر النقية في المملكة العربية السعودية. وتعكس فلل المنتجع العائمة، التي تتسم بتصميم دائري مصنوع من الفولاذ، جمال الماء والسماء والحياة البحرية الرائعة تحت البحر. ويتميز منتجع "شيبارة" بمعماره القائم على معايير الاستدامة، حيث يضم 38 فيلا عائمة و35 فيلا شاطئية، صممت جميعها لتقدم أقصى درجات الخصوصية والفخامة الحديثة. وتم تصميم منتجع "شيبارة" بجودة عالية وجذابة، مع تفاصيل مدروسة تعزز من تجربة الزوار. كما يسعى المنتجع لتحقيق الاستدامة والابتكار، إذ يحتوي على مزرعة للطاقة الشمسية خاصة به ومجموعة من المرافق المتكاملة، مما يعكس الإلتزام بالحفاظ على البيئة.

يقدم منتجع "شيبارة" تجربة طعام عالمية المستوى عبر خمسة مطاعم مميزة؛ يشمل ذلك، مطعم "إيكي.روا" (iki.roe) الذي يقدم المأكولات اليابانية بأسلوب حديث، ومطعم "أرياماري" (Ariamare) الذي يقوده الطاهي الحاصل على نجمة ميشلان "ماركو غارفاغنيني"، حيث يستعرض نكهات المأكولات البحرية الشهية، ومطعم "لونارا" (Lunara) الراقي الذ يقدم مجموعة متنوعة من الأطباق العالمية، في حين يتخصص "ساريا بول بار آند جريل" (Saria Pool Bar & Grill) في تقديم المأكولات الشامية، ويقع على واجهة الشاطئ.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم مطعم "سوليرا" (Solera) قائمة من المأكولات صديقة للبيئة ومجموعة من الكوكتيلات المنعشة، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة من المرافق الفاخرة، بما في ذلك مركز للياقة البدنية مزود بأحدث التقنيات، ومنتجع صحي هادئ يضم خمس غرف علاج فاخرة. كما يتوفر مسبح للعائلات وآخر مخصص للكبار، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة المائية. ومن خلال دمج الضيافة الرفيعة مع التكنولوجيا الحديثة، يوفر منتجع "شيبارة" ملاذًا مثاليًا لمن يسعون إلى هروب استثنائي إلى أحضان الطبيعة ورفاهية الحياة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمنتجع شيبارة.

حول البحر الأحمر الدولية:

البحر الأحمر الدولية هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

وهي مطور عقاري متكامل رأسيًا وتتمتع بمحفظة مشاريع متنوعة تشمل السياحة والسكن والتجارب الفريدة والبنية التحتية، والنقل، والرعاية الصحية، والخدمات. ويشمل ذلك الوجهات السياحية الفاخرة والمتجددة، وجهة البحر الأحمر، والتي بدأت باستقبال ضيوفها في عام 2023، ووجهة أمالا، التي لا تزال على المسار الصحيح لاستقبال أوائل زوارها في عام 2025.

سيتم افتتاح وجهة ثالثة، وهي "منتجع ثول الخاص" هذا العام، بالإضافة إلى إسناد أعمال تجديد "مطار الوجه" التي تركز على تجديد الصالة الحالية وتحسين البنية التحتية القائمة، حيث تقوم "البحر الأحمر الدولية" بإنشاء صالة دولية جديدة.

تعتبر "البحر الأحمر الدولية" حجر الأساس في طموح المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها. تسعى البحر الأحمر الدولية، عبر محفظتها المتنامية من الوجهات والشركات التابعة لها، لقيادة العالم نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث يُظهر كيف يمكن للتنمية المسؤولة أن ترتقي بالمجتمعات، وتدفع عجلة الاقتصاد، وتعزز البيئة