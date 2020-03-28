بالفيديو.. شرطي هندي يرتدي خوذة "كورونا" لتوعية الناس

المصدر: متابعة - مصباح أمين

ارتدى شرطي هندي خوذة على شكل فيروس "كورونا"، بهدف توعية قائدي المركبات والدراجات النارية في الطرق العامة بالهند، بأهمية الوقاية من الفيروس. وجاء ارتداء الشرطي هذه الخوذة، من أجل لفت انتباه السكان بخطورة الفيروس، وضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية منه.

ووفق صحيفة "الهند اليوم"، قام الفنان الهندي جوثام بتصميم خوذة "كورونا"، بالتعاون مع مسؤول شرطة مدينة "تشيناي"، من أجل توعية الركاب بعدم النزول إلى الشوارع أثناء الحجر الصحي.

وقال جوثام لوكالة (ANI) الإخبارية المحلية: إن الجمهور، بشكل عام، لا يتعامل مع وضع (Covid-19) على محمل الجد، حيث يعمل أفراد الشرطة على مدار الساعة، لضمان بقاء الناس في منازلهم، وعدم الخروج بهدف وقف انتشار المرض.

وأضاف: توصلت إلى الفكرة، واستخدمت خوذة وأوراقاً مكسورة لإعداد الخوذة، كما أعددت لافتات كثيرة تعرض شعارات للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وسلمتها إلى الشرطة. في المقابل، قال أفراد بالشرطة، من الذين يعملون بالشوارع، إن الخوذة أثبتت فائدتها في توعية الناس من خطر فيروس "كورونا".