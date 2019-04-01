بالفيديو.. «سوق دوت كوم» انطلقت إلى «العالمية» من دبي

المصدر: أحمد الشربيني ـ دبي

بادرت دبي بشكل سبّاق على مستوى المنطقة إلى تهيئة بيئة حاضنة لشركات التقنية الناشئة، تتيح لها مقومات النجاح اللازمة، وتطوير أعمالها، وتمثل ذلك من خلال إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مبادرة مدينة دبي للإنترنت في عام 1999، لتصبح أكبر منطقة حرة في المنطقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشروعات التقنية، في ما اعتمدت دبي قانون التجارة الإلكترونية عام 2002، وهو ما أسس لمناخ جاذب، ظهرت نتائجه على مراحل تدريجية، عبر سطوع العديد من نماذج لشركات تقنية صاعدة، تحولت إلى شركات مليارية انطلاقاً من عملها في دبي.

وشهدت إمارة دبي الميلاد الفعلي لقصة نجاح ونمو شركة «سوق دوت كوم»، وانطلاقها إلى العالمية كمنصة متطورة للتجارة الإلكترونية، وهو ما اجتذب شركة «أمازون» العالمية للاستحواذ عليها بالكامل، وتلتقط ثمرة ناضجة.