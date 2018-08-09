بالفيديو.. المزكي: لا أنافس لاعبي الكرة في شهرة «منصات التواصل الاجتماعي»

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد المذيع في قناة أبوظبي الرياضية وأحد أبرز رواد منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات، الزميل الإعلامي منذر المزكي، أنه لا يعتبر نفسه نجماً في «منصات التواصل الاجتماعي»، لكنه يعد مؤثراً في هذا المجال، واصفاً مجال الإعلام الحديث بالمربح، وقال إنه يحلم بأن يكون وزيراً لخدمة الإمارات.

وقال المزكي لـ«الإمارات اليوم»: «دخلت مجال منصات مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مواكبة التطور في هذا المجال، كونه الأكثر انتشاراً وسرعة في الوصول الى الناس والترويج لبلدي في الخارج، ورغم أنني مؤثر في هذا المجال لكنني لست نجماً ولا أقارن نفسي اطلاقاً بشهرة نجوم كرة القدم».

وأكد المزكي أنه يعتز كثيراً بحصوله قبل أشهر على جائزة أوائل الإمارات، مؤكداً أنه يعتبر الإعلامي يعقوب السعدي مثله الأعلى في مجال الإعلام، وأنه تعلم منه الكثير. وأشار المزكي إلى أنه يشعر براحة كبيرة لأي عمل خيري، وأن هذا الأمر يساعد على نشر البهجة في قلوب شرائح واسعة من المجتمع، مؤكداً استفادته من عمله الإعلامي الرياضي في إيصال رسالته بسرعة لجمهور واسع.