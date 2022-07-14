جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك جولة عالمية بالصور المتسابق الهولندي لفريق ديكونينك ماتيو فان دير بول (على اليمين) والدراج البلجيكي لفريق جامبو فيسما خلال خلال المرحلة 11 لطواف فرنسا. أ.ف.ب لاعبو نادي كريستال بالاس يأخذون استراحة خلال جلسة تدريبية في الاستاد الوطني في سنغافورة قبل مباراة كرة القدم الاستعراضية مع ليفربول. أ.ف.ب لقطة من اصطدم حارسة مرمى بيرو ماريوري سانشيز بالأرجنتينية أوجستينا باروسو خلال مباراة كرة القدم في الدور الأول لكأس أميركا 2022 في كولومبيا. أ.ف.ب صورة المصدر: دبي - الإمارات اليوم التاريخ: 14 يوليو 2022 Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App