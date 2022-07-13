جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك جولة عالمية بالصور مشجعو كرة القدم يلتقطون صوراً خارج استاد راجامانغالا الوطني في بانكوك قبل مباراة كرة القدم الاستعراضية بين مانشستر يونايتد وليفربول أمس. أ.ف.ب لاعب الغولف الأميركي تايغر وودز يتحدث مع لاعبة الغولف الإنجليزية ومقدمة قناة سكاي تي في هيني كوياك، خلال جولة تدريبية لبطولة الغولف البريطانية 150 المفتوحة على الملعب القديم في إسكتلندا. أ.ف.ب مباراة رجبي بين نيوزيلندا وإيرلندا يؤدي فيها اللاعبون النيوزيلنديون حركات تقليدية تراثية. أ.ف.ب صورة المصدر: الإمارات اليوم التاريخ: 13 يوليو 2022 Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App