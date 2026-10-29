فاهم بن سلطان: التسرب النفطي تحت السيطرة

أكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية رئيس اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في الشارقة، أن التسرب النفطي الذي شهدته بعض إمارات الدولة "تحت السيطرة".

وقال في مقابلة مع صحيفة "ذا ناشونال" إن شركة "بيئة" التي تأسست في الشارقة أنشأت شركة "إيفو غرين" المتخصصة في تنظيف التسربات النفطية، مشيراً إلى "أن وجود هذه الشركة في الدولة والخبرة التي تمتلكها، ساعدت على التحرك بسرعة والتنسيق الفعال مع شركة أدنوك وغيرها من الشركاء لتنظيف التسرب النفطي في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة".