5 علاوات ضمن برنامج الدعم الاجتماعي للأسر ذات الدخل المحدود

تولي دولة الإمارات منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي أهمية قصوى، لضمان الحياة الكريمة للأسر الإماراتية من ذوي الدخل المحدود، مع تمكينها من الفرص الاقتصادية، للإسهام بدور فعّال ومُنتج في المجتمع، وتنفذ وزارة تمكين المجتمع برنامجاً متكاملاً للدعم الاجتماعي، يعمل على تعزيز جودة حياة الأفراد والأسر الإماراتية ذات الدخل المحدود، من خلال تقديم مخصصات مالية، تشمل خمس علاوات، تُمنح وفقاً للشروط والأحكام التي تحددها الحالة الاجتماعية، كما تشمل خدمات الدعم الاجتماعي علاوة التضخم.

وتفصيلاً، يركّز برنامج الدعم الاجتماعي على الفئات الأكثر احتياجاً، ويقدّم منظومة دعم متكاملة، تشمل علاوات شهرية محددة وفق فئات الأسرة المختلفة، ويخضع لشروط وضوابط استحقاق تُحدد بحسب الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمتقدم، حيث يُمثّل البرنامج توجهات دولة الإمارات في تعزيز دور الأسرة ذات الدخل المحدود، وتمكينها من المشاركة الاقتصادية، مع ترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة، وبناء نموذج يوازن بين الاستقرار الاجتماعي والإنتاجية الاقتصادية.

وأكّدت وزارة تمكين المجتمع أنها تهدف إلى تعزيز استقرار الأسر الإماراتية من خلال ضمان وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه، وتقديم مساعدات فاعلة تسهم في تمكين الأفراد والأسر من تحسين مستوى حياتهم، مع سعيها إلى تكييف الدعم، لتلبية الاحتياجات المتجددة، لضمان أن تبقى المساعدات مناسبة وسريعة الاستجابة للتغيّرات والتطورات التي تطرأ على المجتمع، إضافة إلى تمكين مستفيدي الدعم الاجتماعي، بهدف دمجهم في سوق العمل مع شراكات استراتيجية وتحفيزهم على المساهمة الفاعل والمنتجة في المجتمع، إضافة إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة؛ إذ يُعزّز البرنامج مبدأ المسؤولية المشتركة، من خلال تشجيع المشاركة الفاعلة في فرص التمكين والعمل، باعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة الدعم، ووسيلة لتحقيق أثر مستدام يخدم الأسرة والمجتمع.

وتضمن برنامج الدعم الاجتماعي ضمن المرحلة الأولى من تطبيقه، خمس علاوات، تشمل علاوة رب الأسرة، وعلاوة الزوجة، وعلاوة الأبناء، وعلاوة المتعطل الباحث عن عمل ممن فقد وظيفته في القطاع الحكومي وشبه الحكومي (25 - 44 عاماً)، إضافة إلى علاوة من لا عمل له (45 عاماً فما فوق)، فيما تشمل الفئات المستفيدة الأفراد غير القادرين على العمل لأسباب صحية أو اجتماعية، والعاملين ذوي الدخل المنخفض أو المتقاعدين، والعاطلين عن العمل (45 سنة فما فوق)، إضافة إلى الباحثين المتعطلين عن عمل (من 25 إلى 44 سنة).

وأكّدت وزارة تمكين المجتمع أن البرنامج يأخذ في الاعتبار الظروف الصحية والمعيشية للأسرة لبعض المستفيدين، ويحدد بعض الأطر العامة وفقاً لعدد من العوامل، منها: الأشخاص أصحاب الهمم غير القادرين على العمل، والمصابون بعجز صحي أو أمراض مزمنة تؤثر في قدرتهم على العمل، والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين يعانون ظروفاً اجتماعية تؤثر في قدرتهم على العمل، مثل: المطلقات، والأرامل، والمتزوجات من أجانب، والأيتام) وفقاً لتقييم حالتهم الاجتماعية.

بدل التضخم

علاوات بدل التضخم تُعدّ علاوات شهرية مؤقتة، تهدف إلى التخفيف من أثر ارتفاع تكاليف المعيشة الناتجة عن التضخم العالمي.

ويغطي برنامج الدعم الاجتماعي فئات رئيسة من النفقات: الوقود، الغذاء، الكهرباء والماء.

ويُصرف الدعم شهرياً كرصيد يتم استخدامه للفئات المستحقة وفقاً لمعايير محددة.

ويُعدّ البرنامج إحدى أدوات الدعم الاجتماعي التي تعكس استجابة الدولة للمتغيّرات الاقتصادية، ويُنفّذ بإشراف وزارة تمكين المجتمع، وتُمنح العلاوات للأسر التي يقل دخلها الشهري عن 25 ألف درهم، بهدف دعم الاحتياجات المعيشية.

