حسمت خلال ساعة واحدة.. أسرع دعوى قضائية في دبي

قال مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي القاضي عمر المهيري إن محكمة الدعاوى الصغيرة التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي سجلت مثالاً لافتاً على العدالة الناجزة إذ حسمت أسرع دعوى قضائية خلال ساعة واحدة.

وأضاف على هامش "المؤتمر الدولي لإدارة المحاكم 2025" أن الدعوى تمثلت في نزاع حول هاتف محمول معيب اشتراه أحد الأشخاص من متجر موجود في أحد مراكز التسوق، واكتشف عيباً به، وحين راجع المحل قال له الموظف إنه عيب مصنعي وليس ذنبي، وعرض عليه إصلاحه.

وأشار إلى أن المستهلك لجأ إلى المحكمة من واقع أن هناك عقد بين الطرفين على تسليم منتج مقابل مبلغ معين، وتبين أن المنتج غير مطابق أو به خلل، وعرض عليهما القاضي تسوية ووافق عليه الطرفين وتم استبدال الهاتف، وتوثيق الحكم خلال ساعة واحدة.

وأوضح أن هناك قضايا تطرح فيها تسويات في جلسة واحدة، مثل نزاع حول دين قيمته 100 ألف على سبيل المثال، يقترح القاضي التسوية وتقسيط المبلغ، فإذا وافق الطرفان، يصدر حكم قضائي قابل للتنفيذ مباشرة، وإذا تخلف المدعى عليه عن سداد أي قسط من الأقساط ينفذ الحكم عليه مباشرة دون الحاجة إلى تسجيل دعوى جديدة.

وأفاد بأن مركز الوساطة الذي أنشئ حديثاً بمحاكم مركز دبي المالي العالمي من شأنه أن يسهم في حل النزاعات خلال فترة بسيطة، وتم التعامل فعلياً مع حالة واحدة من خلال المركز وجرت التسوية خلال شهر واحد فقط، وتحول إلى حكم قابل للتنفيذ مباشرة.