إصدار قانون إنشاء القيادة العامة للدفاع المدني في دبي

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (4) لسنة 2025، بإنشاء القيادة العامة للدفاع المدني في دبي.

وحدد القانون أهداف القيادة العامة للدفاع المدني في دبي، المتمثلة في المحافظة على سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات ومصادر الثروة الوطنية ووقايتها، من خلال تقديم خدمات استباقية ذكية ومبتكرة تُعزِّز من جودة الحياة في المجتمع، كما تعزز مفهوم خدمات السلامة والحماية والجاهزية المستدامة والاستجابة والكفاءة الفاعلة في مواجهة الأحداث لأجل مدينة أكثر أمناً وسلامة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ورفع التوعية المجتمعية ونشر الثقافة الوقائية في المجتمع.

كما تهدف القيادة العامة للدفاع المدني في دبي إلى تحسين كفاءة الموارد والسلامة الوقائية، وتعزيز الريادة العالمية في الوقاية والحماية للأرواح والممتلكات، وإدارة واستثمار المواهب والموارد المؤسسية بكفاءة وفاعلية، ودعم الكوادر الوطنية واحترافية رجال الإطفاء والإنقاذ لتعزيز الحماية والسلامة للمجتمع ضد مختلف المخاطر.

وحدد القانون الجديد اختصاصات القيادة العامة للدفاع المدني في دبي، ومنها أن تكون الجهة الرسمية المختصة في الإمارة بجميع الإجراءات والأعمال الكفيلة بحماية الأرواح والممتلكات ومصادر الثروة الوطنية، وتحقيق السلامة والحماية المدنية وتجنب المخاطر والكوارث وإزالة آثارها في جميع أنحاء الإمارة.