أطباء ورياضيون في «نادي ذخر» يقدّمون «روشتة» صيام آمن لكبار السن

قدّم أطباء ومتخصصون نصائح من أجل صيام آمن وصحي لكبار السن، خلال شهر رمضان الكريم، تتضمن ما يجب أن يحرص الصائم على تناوله من أطعمة مختلفة طوال أيام الشهر، إضافة إلى الأوقات الأنسب لممارسة الرياضة.

وأكّدوا لـ«الإمارات اليوم» على هامش جلسة حوارية تحت عنوان «صومك أمان»، استضافها أخيراً «نادي ذخر» في مقره الرئيس بحديقة الصفا في دبي، أن أصحاب الأمراض المزمنة يجب أن يلتزموا بخطط تغذية خاصة، إضافة إلى استشارة الطبيب، حفاظاً على عدم إلحاق أي ضرر بهم نتيجة الصيام.

ويعقد «نادي ذخر» مبادرات عدة رامية إلى تحقيق هدفه المتمثل في الارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين تحت شعار «دبي شابة دائماً».

وأكّدت المدربة الرياضية في «نادي ذخر»، الكابتن بسمة، ضرورة استشارة الطبيب قبل القيام بالتمارين الرياضية في شهر رمضان، وتحديداً ذوي الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم وغيرهما.

وأشارت إلى أن عدد الأعضاء الفاعلين المستفيدين من الخدمات الرياضية التي يقدمها «نادي ذخر» بلغ 300 عضو نجحوا في تحقيق نتائج باهرة فاقت التوقعات، بحيث يمكنهم القيام بتمارين رياضية عالية الشدة تهدف إلى بناء الكتلة العضلية وتقليل نسبة الدهون المتراكمة.

ومن أبرز ما تناولته محاور جلسة «صومك أمان»، إرشادات حول ممارسة الرياضية في رمضان، شارك في تقديمها المدرب الرياضي في «نادي ذخر»، جان مارتن السبعلي، الذي أكّد أن أفضل الأوقات لممارسة الرياضة في رمضان، قبل الإفطار بساعة أو ساعة ونصف الساعة، ويجب أن تكون التمارين قليلة الشدة وتتضمن تمارين مقاومة عادية، حتى لا ترتفع نبضات القلب بشكل كبير نتيجة الإجهاد. وبعد الإفطار، يجب البدء بممارسة التمارين بعد تناول الطعام بساعتين، أي بعد عملية الهضم. ويمكن ممارسة التمارين عالية الشدة مع تمارين المقاومة الاعتيادية.

وأكّدت أخصائية التغذية، عائشة القمزي، في الجلسة التي تناولت محاورها كذلك، تصحيح المفاهيم الصحية المتعلقة بالصيام، وخطط تغذية خاصة بأصحاب الأمراض المزمنة، أهمية استهلاك وجبات متوازنة تحتوي على كميات متوازنة من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصحية خلال فترتي الفطور والسحور في شهر رمضان الكريم، فعلى سبيل المثال، يمكن تقسيم الوجبة إلى طبق من السلطة، ونصف طبق من الكربوهيدرات، إلى جانب نصف طبق من البروتين. وشدّدت على ضرورة تعويض الجسم بالبروتين في حال القيام بتمارين رياضية خلال شهر رمضان، لضمان عدم خسارة العضلات، لمد الجسم بالطاقة خلال ممارسة الرياضة.

من جهتها، قالت استشارية طب الأسرة، والمتخصصة بأمراض السكر وطب نمط الحياة، في دبي الصحية، الدكتورة سمية عبدالله: «تقوم (دبي الصحية) بتوفير السلامة والبيئة المناسبة للأعضاء في النادي. كما تقدّم خدمات تغذية تم تصميمها بشكل خاص لكل عضو، وذلك وفقاً لحالته الصحية.