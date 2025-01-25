رئيس الدولة: تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة أولوية قصوى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن التعليم الذي يرسخ قيمنا وهويتنا، ويأخذ بأحدث تطبيقات التكنولوجيا، ويستثمر الذكاء الاصطناعي المسؤول، بما يتسق مع أهدافنا التنموية، هو طريقنا نحو المستقبل.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»، نشرها أمس، بمناسبة «اليوم الدولي للتعليم»: «في اليوم الدولي للتعليم، نجدد التأكيد أن الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الإمارات، وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة، أولوية قصوى، ونهج متواصل».

وأضاف سموه أن «التعليم الذي يرسخ قيمنا وهويتنا، ويأخذ بأحدث تطبيقات التكنولوجيا، ويستثمر الذكاء الاصطناعي المسؤول، بما يتسق مع أهدافنا التنموية، هو طريقنا نحو المستقبل الأفضل الذي نسعى إليه لوطننا وشعبنا».

محمد بن زايد:

• التعليم الذي يرسّخ قيمنا وهويتنا، ويستثمر الذكاء الاصطناعي المسؤول، هو طريقنا نحو المستقبل.