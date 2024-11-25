ثناء

أثنى سائق على رسالة التوعية النصية التي استلمها على هاتفه المتحرك من القيادة العامة لشرطة دبي لضمان السلامة على الطريق، ومنها تجنّب الانحراف المفاجئ والمبالغة في تظليل زجاج المركبة، والتأني في الانتقال بين المسارات.

مظهر

طالب أولياء أمور بتنبيه إدارات المدارس بضرورة التزام بعض الطالبات بالمظهر اللائق الذي يتلاءم وطبيعة حياتهن العلمية في الحرم المدرسي، بعيداً عن المبالغة التي تظهر جلياً في تسريحات الشعر، والماكياج، وطلاء الأظافر.

سيارات

شكا سكان في مناطق عدة من إمارات الدولة وجود سيارات متروكة ومهملة لفترات طويلة تشوّه المظهر الجمالي، خصوصاً في مناطق حيوية، وتحجز مواقف سيارات قرب محال تجارية، مناشدين المسؤولين بضرورة تكثيف حملات التفتيش لمخالفة أصحاب هذه السيارات.

سرعة

يعاني سائقون على طرقات مدينة العين من قيادة آخرين لمركباتهم بأقل من السرعة القانونية، إضافة إلى انشغالهم بالهواتف المتحركة، ما يشكّل خطراً عليهم وعلى غيرهم من سائقي المركبات، مطالبين بتشديد المخالفة على هذا السلوك المرفوض.

قمامة

شكا سائقون إلقاء البعض، خلال القيادة على طرقات رئيسة وفرعية، الأكياس البلاستيكية وعلب المياه من نوافذ المركبات من دون أدنى مراعاة للنظافة، ما يشكّل سلوكاً غير حضاري، مطالبين المسؤولين في الجهات المعنية بتشديد الغرامة عليهم.