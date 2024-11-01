شرطة أبوظبي تحتفل بيوم العلم

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بيوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر سنوياً ورفعت علم دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقاً عالياً فوق سارية مبناها تعبيراً عن الاعتزاز والولاء للوطن ورمزها الغالي وتأكيدا على روح الانتماء والفخر بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة العملاقة و الشامخة تحت ظل رعاية ودعم القيادة الرشيدة .

وجددت العهد والولاء للقيادة الحكيمة على تقديم الغالي والنفيس من أجل وطن الخير والعطاء ومواصلة جهودها في استدامة الأمن والأمان والعمل بإخلاص وتفاني لتحقيق المزيد من الإنجازات الريادية العالمية في مسيرة العمل الشرطي والأمني ونشر الطمأنينة وإسعاد مجتمعنا.

وأكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي أن الاحتفال بيوم العلم في الثالث من نوفمبر من كل عام يعد مناسبة غالية وعزيزة على قلوبنا تستمد قوتها من التلاحم الوطني بين أبناء الإمارات قيادة وشعباً ويحتل العلم في هذا التلاحم مكانة رفيعة لأنه رمز من رموز الاتحاد ومصدر من مصادر الفخر والعزة والكرامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف إننا نعتز ونفخر بجهود الآباء المؤسسين للدولة، ومستحضرين تلك اللحظة الخالدة، في أذهاننا وأفئدتنا وأرواحنا، يوم أن قام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة وباني نهضتها برفع راية الاتحاد على سارية العلم في "دار الاتحاد" في إمارة دبي.

وقال سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي أن يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة نرفع فيها راية شموخنا وعنوان عزتنا، ونعبّر فيها عن محبتنا للوطن، فعلم الإمارات هو رمز لاتحادنا وعزتنا نفديه بأرواحنا .

ولفت إلى أن علم دولة الإمارات سيظلّ دائما خفاقاً عالياً وشامخاً ولنا الحق جميعًا أن نعتزّ ونفتخر وأن نقوي انتمائنا للوطن العزيز والغالي، وأن نحرص على رفع العلم شامخاً عاليًا في سماء المجد.

وحضر مراسم الاحتفال بيوم العلم اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع المهام الخاصة و مدراء القطاعات الشرطية ومدراء المديريات والإدارات وكبار الضباط وعدد كبير من المنتسبين .