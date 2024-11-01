عمار بن حميد: العلم رمز وحدتنا وقوتنا وفخرنا

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، فيها نجدد عزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء، من أجل رفعة الوطن وتقدمه، لتبقى راية الإمارات عالية خفاقة بين الأمم رمزاً لوحدتنا وقوتنا وفخراً للأجيال والشاهدة على مسيرة حافلة بالنجاحات الباهرة والإنجازات الرائدة، والحاضر المزدهر والمستقبل المشرق.

وقال سموه، في كلمة بهذه المناسبة، إننا نحتفي اليوم بذكرى وطنية مجيدة تعود علينا كل عام، تتجلى فيها وحدة القلوب والنفوس وتتجسد فيها قيم الأصالة والشموخ، يومٌ وطني سعيد ترتفع فيه الهامات مع راية المجد ورمز الاتحاد، ويصبح الفخر عنوان المشهد ومشاعر الحب والولاء والانتماء لوطن حبيب تسمو معه رايات العز والكرامة.

وأضاف سموه أن احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً بيوم العلم يأتي تكريما لمعاني الوحدة والتكاتف والمحبة والوئام وتعزيزاً لقيم الولاء والوفاء لمسيرة الآباء المؤسسين ونهجهم القويم في صون قيم الاتحاد، وتقديراً وتثميناً لجهود القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات الكرام.

وقال سمو ولي عهد عجمان : إننا في هذا اليوم الوطني المجيد، نستذكر تضحيات الآباء وجهودهم المباركة لتأسيس دولة الاتحاد ورفع راية الوطن حتى أضحت دولة الإمارات نبراساً للحضارة والقيم والإنسانية، ونموذجا صاعداً في شتى المجالات.

وأضاف سموه: في يوم العلم ترتفع رايات الفخر والعزة معانقة سماء الأمجاد، وتلتفت الأنظار إلى رمز الانتماء إلى هذه الأرض الطيبة وهذا الوطن العزيز، وتلتفّ القلوب حولها وتتوحد الأيدي والنفوس حباً لثرى الإمارات وبحرها وسمائها، وقادتها وشعبها، وماضيها وحاضرها ومستقبلها الواعد، ومكتسباتها الوطنية الشاهدة على قيم الإنسانية والأصالة والعروبة.

وقال سموه: في هذا اليوم وكل يوم يرفرف علم دولتنا عاليا في جميع المؤسسات والوزارات والمدارس والمنازل، عنوانا لطموحات الوطن وأبنائه، ورمزا للإرادة والعزيمة على إكمال مسيرة الاتحاد وتأكيد وحدة البيت.

وأكد سمو ولي عهد عجمان، في ختام كلمته، أننا لا ننسى بطولات شهداء وأبطال الإمارات البواسل إخواننا وأحباؤنا الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة ونفوسهم الزكية حتى تبقى راية الوطن عالية خفاقة رمزا للقوة، والصمود والعزة والشموخ.