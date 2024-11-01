حميد بن راشد: يوم العلم يجسد أسمى معاني الوحدة والتلاحم الوطني

قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، إن يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة تجمع أبناء الإمارات حول راية الوطن، تعبيرا عن انتمائهم ووفائهم لدولتهم والقيادة الرشيدة، ويجسد أسمى معاني الوحدة والتلاحم الوطني.

وتقدم سموه، في كلمة بمناسبة يوم العلم، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات الكرام وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان، إن يوم العلم يجسد واحدا من أبهى وأعز صور الالتفاف حول راية واحدة لوطن معطاء يمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز نهضته وتحقيق الإنجاز تلو الإنجاز.

وأضاف سموه: في هذه المناسبة نستذكر جميعا رؤية المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين حكام الإمارات لبناء دولتنا، ونستذكر اجتماعهم حول وحدة دولة الإمارات العربية المتحدة ورفع رايتها، والمضي قدما لتحقيق نهضتها وقيادة مسيرة التنمية التي ينعم بها شعبنا جيلا وراء جيل.

وقال سموه : يحتفي أبناء الإمارات بيوم العلم، ويرفعونه على البيوت والمؤسسات ومختلف المباني تأكيدا على وقوفهم صفا واحدا خلف راية الوطن رمز الوحدة والسيادة، وخلف قيادة الدولة لمواصلة مسيرة البناء والازدهار.

وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، أننا نقف اليوم احتراما وتقديرا لعلم دولتنا، فخورون بما تحقق من منجزات حضارية لدولة كبرى وصلت بطموحاتها للفضاء، وحققت لأبنائها نهضة عظيمة، صارت نموذجا يحتذى في التنمية والتقدم والمضي نحو مستقبل مشرق.

وقال سموه: يقف الشعب اليوم رافعا علم دولة الاتحاد ليبقى عاليا خفاقا، في مشهد حضاري يجسد مبدأ البيت متوحد ويؤكد على التكاتف المجتمعي والتلاحم الوطني في أرفع صوره، ويُعبّر عن فخرنا بالوطن الذي حقق نهضة نتباهى بها بين الأمم، واعتزازنا بالإنجازات الحضارية الكبرى في التعليم والصحة والأمن وشتى المجالات التي تعزز الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان، أن يوم العلم سيبقى مناسبة وطنية تحتفي بها الأجيال، تغرس في نفوسهم معان الولاء والانتماء والوحدة، والاستعداد للدفاع عن الوطن بكل غال ونفيس، ليبقى علم دولة الإمارات شامخا خفاقا قويا بأبنائه.