سلطان الجابر: في يوم العلم نفخر بإنجازات دولة الإمارات المُمَكّنة للنمو الاقتصادي والاجتماعي

رفع معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى حكومة وشعب دولة الإمارات بمناسبة "يوم العلم".

وقال معاليه: في يوم العلم، وفي ظل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، نستلهم ما قدمته دولة الإمارات على مدى العقود الخمسة الماضية من نموذج تنموي متميز نعتز ونفتخر بنجاحه عبر الاستثمار في الإنسان والموارد لبناء دولة حديثة ومتطورة، أصبحت في مقدمة المؤشرات التنموية، ومحل إشادة عالمية في شتى المجالات والقطاعات، وذلك بالتزامن مع تمكين أبناء وبنات الوطن وتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف: نجدد عهد الولاء والوفاء للقيادة، ونتعهد ببذل المزيد من الجهود لتحقيق طموحاتنا إلى مستقبل أكثر ازدهاراً، وسنستمر في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتركيز على مضاعفة الجهود وتطوير وتبنّي الاستراتيجيات والخطط الداعمة لنمو القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد الوطني، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد، والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكارات الحديثة لضمان المرونة والنمو المستدام، والريادة نحو المستقبل.