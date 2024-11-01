حمدان بن محمد: علمنا.. عزيمة شعبنا وطموحات شبابنا

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمناسبة يوم العلم، في حسابه الرسمي على منصة "إكس":

"علمنا … أغلى علم

علمنا، رمز وحدتنا وأمجاد اتحادنا

علمنا، علم زايد وراشد والآباء المؤسسين

علمنا، عزيمة شعبنا وطموحات شبابنا

دمت خفاقاً في سماء الإمارات وفي كل محفل ..

دمت خفاقاً في السماء والفضاء وفي كل المعالي"