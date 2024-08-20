«تداوي» تستحدث مركزاً طبياً في دبي لعلاج وتقويم العمود الفقري

أعلنت مجموعة تداوي للرعاية الصحية في دبي عن استحداث مركز طبي لتقويم العمود الفقري والتعامل مع الشلل الدماغي وأمراض المفاصل.

وتستضيف المجموعة الدكتور رحيم صالح أخصائي تقويم العمود الفقري وطبيب زائر دولي بالولايات المتحدة الأميركية، لاستقبال المرضى في المركز الجديد بمستشفى تداوي بدبي.

والدكتور رحيم حاصل على درجة الدكتوراه في تقويم العمود الفقري من جامعة كاليفورنيا للعلوم الصحية، واشتهر بأسلوبه في علاج آلام العمود الفقري وآلام الكتف والركبة وأسفل الظهر عبر «طقطقة» المفاصل والفقرات.

وسيتخصص المركز الجديد في مجموعة تداوي في التعامل مع مجموعة من الأمراض الشائعة والمنتشرة بين المواطنين والمقيمين، بأساليب علاجية غير تقليدية، منها آلام العمود الفقري والتعامل مع شلل بيل والشلل الدماغي وآلام المفاصل، إلى جانب اعتلال الجذور العصبية والتواء الرقبة والنتوءات العظمية، والتعامل مع متلازمة القولون العصبي والصداع النصفي والإصابات الرياضية.

وأكدت مجموعة تداوي حرصها على إدخال حلول علاجية مبتكرة ومعتمدة دولياً ومحلياً إلى قائمة خدماتها بما يسهم في تقديم أفضل علاج للمرضى، خصوصاً أصحاب الحالات المزمنة.

وذكرت المجموعة أن استقدام أطباء زائرين من مختلف دول العالم من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة، يسهم في توفير خدمات صحية عالية المستوى للمرضى في الدولة على يد خبرات طبية متميزة، كما يسهم في دعم السياحة العلاجية بالدولة باستقبال مرضى من مختلف دول المنطقة للعلاج في دبي.