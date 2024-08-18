7 إجراءات للحصول على تصريح عمل "جزئي" لمدة سنة

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين سبعة إجراءات لإصدار تصريح عمل جديد وتصريح عمل جزئي، ويتيح هذا النوع من التصاريح للمنشآت المسجلة في الوزارة تشغيل عامل بموجب عقد عمل جزئي بحيث تقل ساعات عمله أو أيام عمله عن نظرائه ممن يعملون بدوام كامل، ويمكن للعامل أن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزارة.

وتتضمن الإجراءات التي حددتها الوزارة، أولاً: تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور أو استخدام الهوية الرقمية، وثانياً: تقديم الطلب عبر إحدى قنوات تقديم الخدمة، وثالثاً: إحالة الطلب الكترونياً الى الوزارة للتدقيق من استيفاء الشروط والمستندات.، ورابعاً: في حالة النواقص يتم اشعار المنشأة بالنواقص ليتم استكمالها، وخامساً: في حال استيفاء الشروط والمستندات تتم الموافقة على إصدار تصريح عمل جزئي، وسادساً: سيتم اعتماد العقد الكترونيا في حال الموافقة على طلب التصريح، وسابعاً: دفع الرسوم الاتحادية عند إصدار الموافقة.

أما المستندات المطلوبة، فتشمل صورة شخصية ملونة واضحة بخلفية بيضاء، وصورة من جواز السفر متضمنة صورة الإقامة سارية المفعول، والنموذج المعتمد لعرض العمل الصادر من الوزارة والمتضمن توقيع (صاحب العمل والعامل)، والشهادة الدراسية: واضحة وتحمل اسم العامل، (المستوى المهاري 1 و 2 مطلوب شهادة جامعية مصدقة من وزارة الخارجية - المستوى المهاري 3 و 4 مطلوب شهادة الدبلوم فأعلى مصدقة من وزارة الخارجية المستوى المهاري 5 مطلوب شهادة ثانويه عامه مصدقة من وزارة الخارجية - من المستوى المهاري 6 الى 9 غير مطلوب شهادة)، ولا يعتبر العامل ماهراً إذا كان الراتب الشهري اقل من 4000 درهم بالإضافة الى توفر الشهادة الدراسية.

ومن المستندات المطلوبة أيضاً ترخيص مزاولة مهنة صادرة من جهة الاختصاص مثال: طبيب، ممرض إلخ (ترخيص مزاولة صادرة من وزارة الصحة وهيئة الصحة) / مدرس، مساعد مدرس، إلخ (ترخيص مزاولة صادرة من وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة (دبي) ومجلس أبوظبي للتعليم ومجلس الشارقة للتعليم) / (مدرب رياضي ترخيص مزاولة صادرة من هيئة الشباب والرياضة) / محامي (ترخيص مزاولة من وزارة العدل)، وأخيراً شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل الحالي.

واعتمدت الوزارة عدة شروط، للحصول على تصريح عمل جزئي، هي ألا يقل سن العامل عن (18) سنة، وأن يكون مستوفياً الشروط المنصوص عليها في التشريعات النافذة في هذا الشأن، وذلك في المهن التخصصية أو أية وظائف أخرى تتطلب الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، وأن تكون المهنة التي سيعمل فيها العامل لدى صاحب العمل تتفق مع نشاط المنشأة، وأن تكون رخصة المنشأة سارية المفعول ولا توجد عليها مخالفات تؤدي لوقف نشاطها طبقاً للأنظمة القانونية، وأن يكون طلب استصدار التصريح مقدم من المخول قانوناً بالتوقيع عن المنشأ، وان يكون للعامل إقامة سارية المفعول، ولمن له تصريح عمل صادر من الوزارة، ويسمح لجميع المستويات المهارية والمهن بالحصول على هذا النوع من التصاريح وفق الشروط الخاصة بالخدمة، ولا يشترط التأمين او الضمان المصرفي لإصدار التصريح، ولا يشترط وجود حصة الكترونية للحصول على خدمة تصريح عمل جزئي.

وتستغرق مدة التقديم يومي عمل، ويتم إشعار المتعامل بنتيجة الطلب فور الانجاز، ويمكن للمتعامل متابعة طلبه بالدخول الى خدمات الاستعلام عبر إحدى هذه القنوات: الموقع الإلكتروني للوزارة، والتطبيق الذكي للوزارة MOHRE، ومركز الاتصال 600590000، ويكون التصريح سارياً لمدة سنة واحدة.