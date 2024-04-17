«التأمين ضد الغير» لا يغطي «الخسارة الكلية» للسيارات المتضررة من الأمطار

أفاد اتحاد الإمارات للتأمين، بأن السيارات التي يبلغ الضرر فيها حد الخسارة الكلية نتيجة الأمطار، يتم التعويض عنها وفق القيمة المحددة في الوثيقة، إذا كان المؤمن له لديه تأمين شامل، أي ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، مع احتساب نسبة استهلاك لعدد الشهور المستخدم فيها السيارة منذ بدء التأمين، أما إذا كان المؤمن له لديه تأمين ضد الغير فقط، هنا لا يمكن التعويض عن السيارة، إذا بلغت حد الخسارة الكلية بسبب الأمطار أو حادث تسبب فيه الشخص نفسه مالك السيارة.

وقال نائب رئيس اللجنة الفنية العليا في اتحاد الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة، لـ«الإمارات اليوم»: «إذا كان التأمين على السيارة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية أو ما يُعرف بـ(التأمين الشامل) تكون القيمة التأمينية هي الحكم ومحسوبة مع خصم نسب بسيطة، نتيجة الاستهلاك حسب المدة التي انتهت من وثيقة التأمين».

وأضاف: «الإشكاليات تأتي في حال كان التأمين على السيارة ضد المسؤولية المدنية فقط (ضد الغير)، هنا لا تكون لها قيمة بالوثيقة كخسارة كلية سواء تسبب فيها مالك المركبة نفسه أو بسبب الأمطار أو غيرها، كون أضرار الغير فقط، هي المغطاة، حيث تلجأ الشركات إلى القيمة السوقية، إذا كان متضرراً من حادث من حوادث الطرق العادية، كأن اصطدمت بسيارته، سيارة أخرى، سواء بسبب الأمطار أو نتيجة خطأ سائق المركبة الأخرى، ويتم تقدير مبلغ التعويض وفق نقاشات ومداولات حول كم تساوي السيارة في السوق، في وقت وقوع الحادث، وتدفع التعويض، الشركة المؤمن عندها المتسبب في الحادث».