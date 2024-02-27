حمدان بن محمد: عبر فهم التاريخ.. نفهم الحاضر.. ونبني حضارتنا ومستقبلنا

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أنه "عبر فهم التاريخ.. نفهم الحاضر.. ونبني حضارتنا ومستقبلنا".

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إنستغرام": من أمام قصر الشيخ راشد بن سعيد في زعبيل حضرت اليوم مع مجموعةٍ من أهل دبي ورواد العمل الخيري جلسة مثرية لبروفيسور التاريخ روي كازاغراندا.. الذي أخذنا في نقاشٍ عميق حول تاريخ العالم والمنطقة.. وعبر فهم التاريخ.. نفهم الحاضر.. ونبني حضارتنا ومستقبلنا.