مكتوم بن محمد: لدينا كوادر إماراتية أعتبرها ثروة وطنية وشريان للتطوير

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم، تخريج منتسبي "برنامج قيادات الصف الثاني" الذي تنظمه وزارة المالية

وقال سموه عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، شهدت تخريج منتسبي "برنامج قيادات الصف الثاني" الذي تنظمه وزارة المالية بهدف إعداد القيادات الواعدة للقطاع المالي الحكومي.

وأضاف سموه قائلاً "نطمح من خلال البرنامج إلى تأهيل جيلٍ جديد من القيادات يقود مستقبل الإمارات ومسيرتها التنموية على أسسٍ من الريادة والابتكار".

واختتم سموه قائلاً "لدينا كوادر إماراتية أعتبرها ثروة وطنية وشريان للتطوير، ومن خلال قدرتها على استشراف المستقبل، ومواكبة المتغيرات العالمية سنحقق ريادة القطاع المالي عالمياً".