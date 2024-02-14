أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في الشهيد سليمان الشحي

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم (الأربعاء)، واجب العزاء في المغفور له بإذن الله تعالى الشهيد عريف سليمان سعيد محمد الشحي، الذي استشهد إثر تعرضه مع عدد من رفاقه لعمل إرهابي في جمهورية الصومال خلال أدائهم مهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيل أفرادها.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته لمجلس العزاء في منطقة الدقداقة برأس الخيمة، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وذوي شهيد الوطن، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.