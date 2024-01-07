الوزراء الجدد

الدكتورة آمنة الضحاك

عُينت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعضوة في مجلس الوزراء في 6 يناير 2024.

وشغلت سابقاً منصب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعليم، ومديرة لإدارة الابتكار وريادة الأعمال في الوزارة.

وتولت دور المتحدث باسم حكومة الإمارات خلال فترة جائحة «كوفيد-19».

كما شغلت عضوية العديد من اللجان، منها لجنة التحول الرقمي، واللجنة الوطنية لوقاية الأسرة، والمجلس الخليجي للموهوبين.

وتترأس لجاناً وطنية عدة، منها مجلس حماية الطفل في البيئة التعليمية، واللجنة الوطنية للتعليم الأخضر، واللجنة الوطنية للفنون الإبداعية في التعليم. كما قادت اللجنة التنظيمية لاستضافة أولمبياد العلوم الدولي للناشئين 2021، وأولمبياد الأحياء الدولي 2023.

وتحمل درجة الدكتوراه في هندسة الحاسوب من جامعة خليفة، ودرجتي البكالوريوس والماجستير في علوم الحاسوب من جامعة الشارقة.

وحصلت على دبلوم الابتكار في العمل الحكومي من مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وبرنامج القيادة الدبلوماسية من أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.

الدكتور المهندس سلطان النيادي

عُين الدكتور المهندس سلطان بن سيف النيادي وزير دولة للشباب في 6 يناير 2024، ويعد ورائد الفضاء هزاع المنصوري أول رائدي فضاء إماراتيين ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي تم إطلاقه في عام 2017، بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين، وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.

كما أنجز على متن مركبة الفضاء «سبيس إكس دراجون إنديفور» أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

ونجح النيادي في إجراء تجارب وأبحاث علمية مهمة في الفضاء. وفي 28 أبريل 2023 حقق إنجازاً مهماً عندما أصبح أول عربي يشارك في مهمة نشاط خارج المركبة. وفي 4 سبتمبر 2023 عاد إلى الأرض بعد أداء نحو 200 تجربة علمية، خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية.

حصل النيادي على البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات من جامعة برايتون في بريطانيا، ودرجة الماجستير في أمن المعلومات والشبكات من جامعة جريفيث بأستراليا، والدكتوراه في تكنولوجيا منع تسرب البيانات من الجامعة نفسها، كما حصل على جائزة أفضل طالب في كلية زايد العسكرية، وجائزة جامعة جريفيث للأداء المتميز، وجائزة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم للإنجازات العلمية، وهو عضو في منصة الإمارات للتطوع.

محمد بن مبارك المزروعي

عُين محمد بن مبارك فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع وعضواً في مجلس الوزراء في 6 يناير 2024، وقد عمل مستشاراً في ديوان الرئاسة، كما شغل منصب وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعمل خلال الفترة من العام 2006 حتى العام 2008 نائباً لرئيس جهاز الشؤون التنفيذية.

يحمل المزروعي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال في مجال الشؤون المالية من جامعة سفولك - بوسطن، بالولايات المتحدة الأميركية.