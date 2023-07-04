«مؤسسة التعليم» تطلق خدمة «تصديق شهادة الثانوية» لاستخدامها خارج الدولة

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إطلاق خدمة تصديق شهادة دراسية (النسخة الأصلية) لطلبة الصف الثاني عشر لاستخدامها خارج الدولة.

وأغلقت أمس، منصة التظلمات ومراجعة الدرجات للطلبة وأولياء الأمور للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري 2022-2023، بعد انتهاء مهلة تقديم التظلمات (من 26 يونيو الماضي إلى الثالث من يوليو الجاري).

وتفصيلاً، أعلنت المؤسسة تصميم 10 خدمات رقمية توفر الوقت والجهد على المتعاملين لإنجاز المعاملات، تضمنت خدمة طلب تصديق شهادة دراسة للتعليم العام (حددت زمن إنجازها بثلاثة أيام عمل)، وطلب التحقق من صحة الشهادة، وطلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر بالتسلسل الدراسي للطالب في المدارس الحكومية، وطلب إصدار شهادة استمرارية دراسة لطالب في مدرسة حكومية. كما وضعت المؤسسة خدمات متنوعة مثل طلب استفسار، أو تقديم ملاحظة، أو تقديم مقترح.

وأتاحت المؤسسة أيضاً طلب تسديد رسوم الدراسة لأبناء الوافدين في المدارس الحكومية، وطلب تسجيل في التعليم المستمر المتكامل، وطلب تسجيل وقبول طالب في المدرسة الحكومية، وطلب إصدار شهادة ترك دراسة، إضافة إلى الخدمة الرقمية «طلب تعديل بيانات طالب سابق في المدرسة الحكومية».

وتتطلب الخدمات إنشاء حساب على موقع المؤسسة، وتعبئة الطلب إلكترونياً ودفع الرسوم، ثم استلام المعاملة عن طريق شركة التوصيل.

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أكدت تفعيل رابط تسجيل في خدمة الشهادة الأصلية عقب إجازة العيد، حيث إن الشهادات الإلكترونية متاحة على صفحة الطالب، أما بشأن النسخة الأصلية لخارج الدولة فقد أتاحت إطلاقها عقب إجازة العيد.

وأوضحت أن الطالب الذي يرغب في الحصول على النسخة الأصلية، ينبغي عليه اختيار «أصلية 2023» عند التسجيل عبر الرابط، لتتم طباعة الشهادات وتسليمها لشركة توصيل لتوصيلها خلال 48 ساعة من التقديم.