بفضل مجانية المواقف.. «زيارات العيد» متواصلة في الشارقة

سهلت المواقف العامة المجانية للسيارات، تبادل الزيارات بين الأقارب والأصدقاء خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. وشهدت الأحياء السكنية في الإمارة نشاطا اجتماعيا لافتا منذ ساعات الصباح الأولى، عقب أداء صلاة العيد.

وكانت بلدية الشارقة أعلنت أن المواقف العامة ستكون مجانية من الأربعاء حتى الجمعة.

وتطبق الرسوم اعتبارا من يوم السبت، الأول من يوليو المقبل.

ولا ينطبق القرار على مناطق وقوف السيارات المدفوعة لمدة 7 أيام، بما في ذلك أيام الجمعة والعطلات، والتي يمكن التعرف عليها من خلال لوحات معلومات وقوف السيارات الزرقاء.

