طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا أحياناً رطب ليلاً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. و الخليج العربي خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:28 و المد الثاني عند الساعة 05:55 و الجزر الأول عند الساعة 11:48 والجزر الثاني عند الساعة 22:53

بحر عمان: خفيف الموج.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:28 و المد الثاني عند الساعة 01:58

والجزر الأول عند الساعة 08:48 والجزر الثاني عند الساعة19:49.