سيناريوهات مرتقبة بشأن الأمطار خلال فبراير

توقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك إبراهيم الجروان، استمرار الطقس المستقر خلال الايام القادمة، مشيراً إلى أن بعض المؤشرات الايجابية تظهر لبداية شهر فبراير.

وبشأن توقعات الحالة المطرية، توقع الجروان في حديثه لـ"الإمارات اليوم" أن يكون الاستقرار سيد الموقف خلال الأيام القادمة. مؤكداً أن "الخرائط الجوية مبشرة وتحمل سيناريوهات واعدة بخصوص الأمطار بحلول شهر فبراير حتى مطلع مارس القادم".

وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة دافئة نهاراً مع ظهور السحب أحياناً، وباردة أثناء الليل.

وأضاف الجروان أنه خلال يومي الجمعة والسبت بتاريخ 3 – 4 فبراير القادم هناك إشارات لتشكل منخفض جوي، ولكن الحالة تعد ضعيفة نسبياً مقارنة بالحالة المطرية التي شهدناها الأسبوع الماضي في خواتيم شهر يناير الماضي.