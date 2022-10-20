"شهادة خلو من الأمراض" شرط دخول رعايا بعض الدول

اشترطت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إحضار شهادة خلو من الأمراض، ضمن الوثائق المطلوبة لإصدار إذن دخول لرعايا الدول المعفاة من التأشيرة، بالإضافة إلى تقديم جواز السفر الأصلي وصورة شخصية ملونة.

وأشارت إلى أن الوثائق الإجبارية والاختيارية قد تختلف حسب البيانات المدخلة في الطلب.

وبينت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أن اجراءات إصدار إذن الدخول للدولة تتم من خلال 3 قنوات، هي الموقع الإلكتروني للهيئة، أو التطبيق الذكي من خلال الولوج لنظام الخدمات الذكية وتسجيل الدخول بالهوية الرقمية أو باسم المستخدم، والبحث عن الخدمة المراد التقديم عليها وتعبئة البيانات ودفع الرسوم إن وجدت، أو من خلال مراكز سعادة المتعاملين التابعة للهيئة، أو من خلال زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد.