الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تتابع أعمال الإغاثة الانسانية في المناطق المتضررة في المناطق الشرقية بالدولة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان أنها تتابع عن كثب ومنذ اليوم الأول أعمال الإغاثة الإنسانية التي تقوم بها الجهات المختصة على المستويين الاتحادي والمحلي الى جانب المؤسسات الخيرية العاملة في الدولة من خلال التواصل مع تلك الجهات والمتابعة والرصد اليومي لمختلف وسائل الاعلام.

وأكدت الهيئة أن ذلك يأتي في اطار الدور المناط بالهيئة في عملية التحقق من تطبيق المبادئ التوجيهية الخاصة بعمليات الإغاثة الانسانية المعترف بها دوليا ومراعاة حقوق الانسان في عملية تقديم المساعدات الانسانية للمتضررين من الأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولة.

وعبر رئيس الهيئة مقصود كروز عن التقدير العميق لسرعة التدخل الحكومي في الدولة لتنفيذ عمليات الاغاثة العاجلة للمتضررين وبالتنسيق المشترك بين الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات الخيرية في مجال أعمال الإغاثة وتمكن الأخيرة من ممارسة دورها الإنساني بكل حيادية واستقلالية فضلاً عن تقديم الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات الخيرية لمساعدتها الانسانية للمتضررين بالمساواة ودون أي تمييز باعتبار أن من أهم مبادئ الأعمال الإنسانية هي مراعاة الجانب الإنساني في تلك الأعمال. كما ثمن الشفافية في التعامل مع وسائل الاعلام من جانب الجهات المعنية في الدولة والحرص على الحصول على المعلومات الخاصة بجميع جوانب الأعمال الجارية حاليا في المناطق المتضررة .

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