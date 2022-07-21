نقل عجمان تنقل أكثر من 11 مليون مستخدم خلال النصف الأول

المصدر: مينا غالي- عجمان

كشفت هيئة النقل في عجمان عن عدد مستخدمي النقل العام ومركبات الأجرة وحافلة تحت الطلب خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ بلغ إجمالي عدد المستخدمين 11 مليون و752 ألف و280 مستخدماً .

وبلغ عدد مستخدمي النقل العام عبر الخطوط الداخلية والخارجية مليون و832 ألف و907 مستخدماً خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي نقل مليون و115 ألف و748 مستخدماً، وبلغت نسبة الزيادة بعدد ركاب النقل العام 64%.

كما أطلقت الهيئة عدداً من خطوط النقل العام خلال النصف الأول من العام الحالي حيث تم إطلاق خط مطار دبي الدولي كخط خارجي يربط المحطة الرئيسة بالمطار مباشرة، وخط الصناعية المغذي كخط داخلي، وذلك لخدمة سكان إمارة عجمان من مواطنين ومقيمين وتقديم خدمات نقل متكاملة تلبي احتياجاتهم.

أما بالنسبة لخدمة حافلة تحت الطلب، فسجلت ارتفاعاً بعدد المستخدمين بنسبة 45% مقارنة بعدد المستخدمين للنصف الأول من العام الحالي، والذي بلغ عددهم 32265 مستخدماً، مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 الذي بلغ عدد المستخدمين فيه 22287 مستخدماً، وتم مؤخراً تحديث الاسطول بـ8 حافلات لتغطية الطلب المتزايد على الخدمة، حيث تتضمن الخدمة نوعين من الحافلات؛ حافلات تتسع لـ12 شخصاً وحافلات تتسع لـ14 شخصاً، وتهدف الخدمة إلى اختصار الزمن المستغرق والمسافة لرحلة مستخدم حافلات المواصلات العامة وتحسين تجربتهم من خلال استخدام حافلات ذات جودة عالية و تحقق بذلك رؤية الهيئة نقل آمن مستدام ومتطور.

وبلغ عدد مستخدمي مركبات الأجرة خلال النصف الأول من العام الحالي 9 ملايين و858 ألف و306 مستخدماً، كما بلغ عدد الرحلات 4 ملايين و929 ألف و153 رحلة، بنسبة نمو بلغت 37% مقارنة بعدد الرحلات لعام 2021، التي بلغت 3 ملايين و605 ألف و239 رحلة.

أما بالنسبة للنقل البحري (عبرة)، فقد بلغ عدد المستخدمين 28802 مستخدماً خلال النصف الأول بعدد رحلات 3209 رحلة، ويتميز النقل البحري التابع لهيئة النقل في عجمان بطابعه التراثي الذي يعكس تاريخ إمارة عجمان .

وقالت المدير العام لهيئة النقل في عجمان بالندب رشا خلف الشامسي، إن المؤشرات تؤكد فاعلية الخطط والبرامج التي نفذتها الهيئة لتوفير بدائل متنوعة لتنقل السكان في امارة عجمان، مؤكدة أن منظومة النقل الجماعي في عجمان تتكامل في عناصرها مع بعضها البعض، ونجحت هذه المنظومة في إحداث تغيير وتطوير في ثقافة السكان بمختلف شرائحه تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة، حيث بدأ السكان يدركون فوائد ومزايا استخدام النقل الجماعي مثل الراحة النفسية والجسدية للركاب، وارتفاع مستوى السلامة، وتقليل النفقات المترتبة على استخدام المركبات من الوقود والصيانة وغيرها.

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