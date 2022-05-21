شرطة دبي تسد ديون وتوفر تذاكر سفر لنزلاء بالمؤسسات العقابية

المصدر: دبي - محمد فودة

تمكنت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالتعاون مع متبرعين ومؤسسات الخيرية، من فك كربة 17 نزيلا سُجنوا في ديات شرعية وقضايا فض منازعات تجارية. كما صرفت الإدارة العامة 35 تذكرة سفر لتمكين نزلاء من العودة لوطنهم بعد انتهاء فترة محكوميتهم.

وقال مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية اللواء علي محمد الشمالي إن الإدارة سددت خلال شهر رمضان ديون 17 نزيل بقيمة إجمالية بلغت 953 ألف و965 درهماً، ليتمكنوا من العودة إلى أسرهم في الشهر الفضيل، ومشاركتهم فرحة الأيام المباركة.

وأضاف أن قسم الرعاية الإنسانية بالإدارة وفرت كذلك تذاكر لـ 35 نزيلا، انتهت فترة محكوميتهم، وبحاجة للعودة إلى أوطانهم، بقيمة مالية بلغت 57 ألف و220 درهماً".

وأكد الشمالي أن شرطة دبي تحرص على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الخيرية والإنسانية في الدولة، ومضاعفة الجهود لترسيخ قيمة العطاء بهدف منح النزلاء فرصة أخرى لحياة كريمة.

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