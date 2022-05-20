توظيف.. استشارات وظيفية «مجانية» للمواطنين الباحثين عن عمل

المصدر: إعداد: أشرف جمال

أكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن برنامج «الإرشاد المهني» الذي يعد إحدى مبادرات منصة «نافس» يقدّم خدمات التوجيه المهني والمشورة لدعم تحديد المهارات والفرص والمسارات الوظيفية، لافتاً إلى أنه يحق للمواطنين الإماراتيين الباحثين عن عمل، التقدم للحصول على استشارات وظيفية «مجانية» من خلال برنامج «نافس».

وأوضح المجلس، على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن برنامج «الإرشاد الوظيفي» يهدف إلى توفير التوجيه المهني لتعزيز الفرص الوظيفية المرتكزة على المهارات ودعم المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن البرنامج يتيح تخصيص جلسات فردية مع خبراء الموارد البشرية للحصول على المشورة والتوجيه في البحث عن عمل، والطريقة الصحيحة لكتابة السيرة الذاتية، وإيجاد مسار وظيفي، بالإضافة إلى الاطلاع على فيديوهات ملهمة لشباب من الكوادر المواطنة، حققوا إنجازات عملية ووظيفية في قطاعات عمل مختلفة.

ودعا المجلس الكوادر الإماراتية الشابة المهتمة بالحصول على خدمات «الإرشاد المهني» إلى التسجيل عبر منصة «نافس» ثم الانتقال إلى صفحة «مزايا» على الموقع الإلكتروني، وبعدها الانتقال إلى «مسيرتي المهنية» لمعرفة ما إذا كان الشخص مؤهلاً للانضمام للبرنامج.

وأكد أنه عقد العديد من الشراكات مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالبرنامج، بهدف دعم «نافس» وتنفيذ البرامج التدريبية التي تضمنتها المبادرات، أبرزها جامعة الإمارات، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت»، الذي يعد الذراع التجارية والبحثية والتدريبية لكليات التقنية العليا، إلى جانب كلية فاطمة للعلوم الصحية، التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني «ACTVET»، والمؤسسة الاتحادية للشباب، بالإضافة إلى العديد من الشركات الخاصة وشبه الخاصة التي تتناسب مع معايير البرنامج.

وأعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حزمة قرارات جديدة خاصة بملف التوطين في منشآت القطاع الخاص، من خلال مبادرة «نافس»، ألزمت جهات العمل التابعة للقطاع الخاص، التي تضم 50 عاملاً فأكثر، بنسبة توطين للوظائف المهارية لا تقل عن 2% سنوياً، على أن تكافأ الشركات التي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين بحزمة من الحوافز الإدارية والمادية غير المسبوقة.

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