توظيف.. «التوطين»: التعاقد بنظام «العمل الحر» لا يعد توظيفاً

المصدر: إعداد: أشرف جمال

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، استحدث نمطاً جديداً للعمل يسمى بـ«العمل الحر»، بهدف تحقيق المزيد من المرونة في سوق العمل وتلبية احتياجاته.

وذكرت الوزارة في منشور إرشادي بثّته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن نظام العمل الحر يعد نظاماً للعمل المستقل والمرن، يحقق من خلاله الشخص الطبيعي دخلاً مباشراً، موضحة أنه أنه بموجب هذا النظام أو النمط الجديد يمكن للشخص التعاقد مع أي منشأة أو جهة عمل لتقديم خدمات ما لفترة محددة أو لمهمة محددة، من دون أن يعتبر هذا الشخص الذي يعمل بنظام العمل الحر، موظفاً لدى المنشأة التي يتعاقد معها.

وتسمح القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في الدولة للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص بالتقدّم بطلب للحصول على رخص العمل الحر، لممارسة أنشطتهم الاقتصادية، عبر إجراءات عدة.

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