ولي عهد الشارقة: محمد بن زايد أمين الوطن وسنده الدائم بشجاعته ومواقفه وفكره ورؤيته الحكيمة في كافة الميادين

المصدر: الشارقة - وام

قال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة إن انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رئيساً للدولة يؤكد قيادة سموه السديدة، فهو أمين الوطن وسنده الدائم بشجاعته ومواقفه وفكره ورؤيته الحكيمة التي شهدت لها كافة الميادين محلياً وعالمياً.

وأضاف سموه أن المنجزات التي تحققت للدولة طوال مسيرتها لا تكاد تخلو واحدة منها من بصمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فهو من تربى على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة وساهم خلال عمله مع قادة الدولة للنهوض بها وتحقيق ريادتها.

وقال سموه " نبارك لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" وندعو الله جل في علاه أن يوفقه في ما كلف به من أمانة ومسؤولية كبيرة فهو خير خلف لخير سلف، ونؤكد مواصلة العمل المخلص من أجل دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

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