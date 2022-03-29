شما المزروعي: الإمارات لديها رؤية مختلفة لتمكين الشباب

المصدر: محمد فودة ■ دبي

أفادت وزيرة الدولة لشؤون الشباب نائب رئيس مجلس الشباب العربي، شما المزروعي، بأن أبرز التحديات التي تواجه الشباب العربي عدم العمل كفريق واحد مع الوزارات المعنية بهم، مؤكدة أن دولة الإمارات لديها رؤية مختلفة لتمكين الشباب، في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن كل تحدٍّ يمثل فرصة يجب استثمارها.

وناقش وزراء ومسؤولون وخبراء من مختلف الدول العربية، أمس، خلال اليوم التمهيدي للقمة العالمية الحكومات، مستقبل الشباب العربي وسبل تمكين العمل الشبابي، وبناء القدرات.

وقالت المزروعي على هامش الاجتماعي العربي للقيادات الشابة، إن الاجتماع يضم وزراء الشباب من جميع الدول العربية ومؤسسات غير حكومية لدعم هذه الفئة المهمة، إذ يجلس الجميع تحت سقف واحد لدراسة الاستراتيجيات المختلفة ونقل أفضل الممارسات بهدف تشكيل فريق عمل شباب ينفذ عملية التمكين، والمخرجات التي تدعم التوجه الجديد لقطاع الشباب.

وأشارت إلى أن هناك ثلاثة مخرجات أساسية يبنى عليها، الأول يستند إلى دراسة معيارية حول أفضل الممارسات المتعلقة بتمكين الشباب في العالم، والثاني يتأسس على دراسة حول العاملين في قطاع الشباب، لرصد إمكاناتهم وقدراتهم، والثالث حول دور الشباب في دعم قضايا البيئة، في ظل استضافة مصر لقمة المناخ العالمية العام الجاري ودولة الإمارات العام المقبل.

من جهته قال المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب في دولة الإمارات الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي، سعيد النظري، إن الإمارات أطلقت مبادرات عدة لتعزيز الهوية والانتماء الوطني للشباب، وصنع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نموذجاً رائداً للعمل بين الحكومة والشباب، لافتاً إلى أن الدولة تضم ثلاثة وزراء وأكثر من 689 قيادة حكومية شابة دون 35 عاماً في مختلف الجهات الحكومية، فضلاً عن أعضاء المجلس الوطني من الشباب، ما يعكس ثقة وإيمان الدولة بهم وقناعتها بأنهم أعظم أصولها.

وأضاف أن الإمارات لديها الآن شباب يمكنهم تحليل الوضع الاقتصادي وفهم المتغيرات التي تطرأ على هذا القطاع، كما أنشأت المؤسسة الاتحادية للشباب مبادرة لتبني أعمالهم التجارية، توفر فرصة الانطلاق في مشاريعهم بأماكن مختلفة ومتميزة في الدولة، لضمان تفوقهم في مجال ريادة الأعمال.

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