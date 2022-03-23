تسهيلات ومميزات إضافية تمنحها "الإقامة الذهبية" في الإمارات

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن نظام الإقامة الذهبية في الإمارات، يتيح مميزات وتسهيلات غير مسبوقة للوافدين، ومنها الحصول على إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائياً، دون الحاجة لضامن، وتشمل التأشيرة طويلة الأمد الزوجة والأولاد، كما يمتد نطاقها في حالة الطلبة المتفوقين إلى عائلاتهم أيضاً، كما تسهل على الافراد وأسرهم الاستقرار بالدولة.

وأشارت إلى أن حزمة التسهيلات الممنوحة للإقامة الذهبية للفئات المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2021 في شأن تنظيم تصاريح الإقامة الذهبية المخصصة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة والطلاب النابغين من ذوي القدرات العلمية الواعدة، تقدم مزايا معززة تمتد فيها التصاريح بين (5) و (10) سنوات، دون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة، وعدم ارتباط فاعلية التصريح بفترة المكوث خارج الدولة، فيما تجدد التصاريح تلقائيًا شريطة استمرارية استيفاء الشروط والضوابط المقررة لها.

وذكرت أن الشخص المستحق للإقامة الذهبية من خارج الدولة يُمنح إذن دخول للدولة لمدة (6) ستة أشهر متعدد الدخول مع قابلية التجديد لمدة مماثلة لتسهيل استكمال إجراءاته وحصوله على الإقامة الذهبية وهو الجانب الداعم لمرونة الاستحقاق، وذلك في إطار الامتيازات المقدمة لاسيما وأن تصاريح الإقامة الذهبية تمتد إلى أفراد أسرة المستفيد من الفئات المذكورة، وتصريح إقامة ذهبية مماثل لكبار العاملين لدى فئة المستثمرين علاوة على تأشيرات لعمال الخدمة المساعدة وفقا للتشريعات المنظمة لذلك.

ونوهت بأن الإقامة الذهبية تتميز بالمرونة الاستثنائية التي تحقق الدعم الاقتصادي والتخصصي للمجتمع في ضوء تعزيز الأنشطة الاقتصادية عبر دعم رواد الأعمال بمنح تصاريح إقامة لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لعدد (3) مدراء تنفيذيين ولأفراد أسرهم، في الوقت الذي تقدم فيه تصاريح الإقامة الذهبية تسهيلاً نوعياً غير مسبوق للطلاب النابغين من ذوي القدرات العلميّة الواعدة من خلال منح والدي الطالب وإخوته المعالين من والده تصريحًا للإقامة بنفس المدة في حال إقامتهم في الدولة، بالإضافة إلى إمكانية منح زوج وأبناء الطالب الجامعي المتخرج من إحدى جامعات الدولة المعتمدة بمعدل تراكمي لا يقل عن (3.8) تصاريح إقامة بنفس المدة شريطة أن تكون لديه الملاءة أو القدرة المالية لإعالتهم وتوفير السكن لهم في الدولة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أدخل تغييرات رئيسة في منح الإقامة الذهبية للمقيمين، بتضمين فئات جديدة لمستحقي تأشيرة الإقامة طويلة الأمد (الإقامة الذهبية) لـ10 سنوات، تشمل جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، والأطباء، والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، ومتفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر، وأيضاً الحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي، أو البيانات الضخمة، أو علم الأوبئة والفيروسات، إضافة إلى أوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.

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