بالفيديو .. كل ما تريد معرفته عن تسجيل أصحاب الأعمال والمهن الحرة نظام التقاعد بأبوظبي

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أكدت مدير قطاع خدمات أصحاب الأعمال والمؤمّن عليهم بالإنابة، سهيلة الرميثي، أن قرار شمول العاملين لحساب أنفسهم ضمن القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، يُعنى بالمواطنين الذين يمارسون لحسابهم الخاص أنشطة تجارية أو صناعية أو زراعية، ممن يمتلكون سجلاً تجارياً أو أي سجل رسمي آخر في إمارة أبوظبي، كما يشمل المواطنين أصحاب العمل وأصحاب المهن الحرة.

وبدأ صندوق أبوظبي للتقاعد، اليوم، تطبيق قرار بشمول المواطنين العاملين لحساب أنفسهم من أصحاب العمل والمهن الحرة والأنشطة التجارية، بقانون التقاعد في إمارة ابوظبي، مع إتاحة تسجيلهم كمؤمّن عليهم لدى الصندوق اختيارياً، على أن تتم معاملتهم معاملة المؤمّن عليهم في القطاع الخاص.

وقالت الرميثي، في فيديو خاص لـ"الإمارات اليوم": "إن تسجيل هذه الفئات في الصندوق يكون اختيارياً، إذ يخضع لرغبة المواطن في التسجيل للاستفادة من المنافع التأمينية والمميزات التي يقدّمها الصندوق للمسجلين لديه"، موضحة أن تم تحديد 20 شريحة الدخل يمكن لأصحاب العمل اختيار المناسب منها كنظام

لاشتراك العاملين لحساب أنفسهم ، تبدأ من 12.750 درهم وبحد أقصى 200 ألف درهم، على أن تحسب الاشتراكات الشهرية بواقع 26%من شريحة الدخل الشهري ، يتحمل منها المؤمن عليه20% فقط، فيما تتحمل الحكومة نسبة 6% من قيمة الاشتراكات التقاعدية دعماً منها لأصحاب العمل والمهن الحرة لمساهمتهم في دعم النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وضماناً لمبدأ العدل والمساواة وإتاحة تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين المؤمن عليهم، إذ أنها نفس نسبة دعم موظفي القطاعين الحكومي والخاص.

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