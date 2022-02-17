وظائف في "الاتحاد للطيران" برواتب تصل إلى 60 ألف درهم

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

طرحت مجموعة الاتحاد للطيران، أخيراً على منصة "تم" الحكومية في أبوظبي، عدداً من الشواغر الوظيفية القيادية والمهنية المتخصصة، بينها وظائف برواتب تتراوح من 20 إلى 40 ألف درهم، منها "مسؤول تصميم صناعي" يتولى وضع التصاميم المطلوبة لصالات المطارات ، والمكاتب ، ومكاتب المطارات المحلية والدولية ، والعلامات التجارية واللافتات، وغيرها من الأمور ذات الصلة، بخبرة من 5 إلى 25 سنة، و"مسؤول علاقات عملاء" يتولى إدارة عمليات ومنصة علاقات العملاء، وخلق الكفاءة والفعالية في الإدارة بما يضمن أفضل عائد ممكن، بمؤهل "بكالوريوس أعمال واقتصاد" وخبرة من 3 إلى 20 سنة، وكذلك "مهندس تصميم رئيس" يتولى مسؤولية تطوير التصميم ودمج الحلول الهندسية لدعم تعديل إلكترونيات الطيران الكهربائية في الطائرات، بمؤهل "بكالوريوس هندسة"، وخبرة من 10 إلى 25 سنة.

كما تضمنت قائمة الشواغر وظائف قيادية برواتب تتراوح ما بين 40 إلى 60 ألف درهم، منها "مسؤول رعاية" يتولى تطوير وإدارة الشراكات التجارية والرعاية عبر الشركات الرياضية والحكومة والمعارض الإلكترونية وشراكات أسلوب الحياة عبر الأسواق الاستراتيجية، بخبرة من 8 إلى 20 سنة، و"مسؤول علامة تجارية"، يتولى مسؤولية بناء العلامة التجارية للمجموعة من خلال تطوير وإدارة موقعها ، فضلاً عن محاذاة الشركة حول العلامة التجارية ، مما يساعد في دفع الفهم والتضخيم لسرد مقنع يجذب العملاء، بخبرة من 8 إلى 20 سنة،و"مدير أول عمليات أرضية"، يكون مسؤول عن تنفيذ إستراتيجية العمل وتحقيق الأهداف وتقديم عمليات فعالة من EAS الأرضي (الجانب الجوي والمحطة) أثناء قيادة وإدارة والإشراف على تحويل نموذج التشغيل، بخبرة من 10 إلى 25 سنة.

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