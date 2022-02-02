بالفيديو : 7 خطوات تحمي منزلك من السرقة تعرف إليها

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

حددت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة سبع خطوات لحماية المنازل من السرقات، ضمن حملة " المنازل الآمنة " الإلكترونية التي أطلقتها إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية باللغات العربية والانجليزية والصينية.

وقال مدير عام العمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة العميد عبد الله علي منخس، إنه يجب على السكان ضرورة اتباع واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحد من وقوقع جرائم السرقة في المنازل والفلل السكنية من خلال وضع كاميرات مراقبة على مداخل ومخارج المنزل واستخدام الاضاءة في المنزل بشكل مستمر والتأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ بشكل جيد والتأكد من تزويد النوافذ بأقفال محكمة وشبك خارجي واستبدال الأقفال في حال ضياع المفاتيح والاحتفاظ بالمقتنيات الثمينة في مكان آمن وعدم وضع كل مقتنياتك الغالية في مكان واحد، إضافة إلى عدم تترك الخدم لمفردهم في المنزل لفترات طويلة.

وأوضح أن إطلاق الحملة يأتي في إطار حرص شرطة رأس الخيمة على تعزيز الأمن والأمان وحماية ممتلكات المواطنين والمقيمين ومنازلهم من خطر التعرض للسرقة ضمن جهود وزارة الداخلية الساعية للحد من الجرائم المقلقة، وتابع أن الحملة التي ستغطي كافة النطاق الجغرافي لإمارة رأس الخيمة من خلال أفرع الشرطة المجتمعية في مراكز الشرطة الشاملة وبالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية ستقدم توعية تثقيفية وإرشادية لأصحاب وسكان المنازل والقاطنين في المساكن العمالية تحثهم على ضرورة اتباع واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحد من تعرضها للسرقة من قبل الباحثين عن التكسب الغير مشروع .

وأكد أن تعاون الأهالي من المواطنين والمقيمين يعتبر حجر الزاوية في إنجاح الحملة التي تندرج ضمن سلسلة من الحملات التوعوية التي تطلقها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية وإسهاما في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وسعيا وراء حماية المجتمع وأفراده والحد من الظواهر السلبية.

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