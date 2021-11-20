محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الموريتاني العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة الذي يقوم بزيارة إلى الدولة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتمنياته لموريتانيا الشقيقة وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وبحث سموه وفخامته - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية وفرص تطوير التعاون المشترك وتنويعه في مختلف المجالات خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وغيرها من الجوانب الحيوية التي تحظى باهتمام البلدين بما يعزز مصالحهما المشتركة ويخدم جهودهما في التنمية المستدامة الشاملة.

كما تبادل سموه والرئيس الموريتاني وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية إضافة إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية والجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في هذه المناطق والتي تشكل القاعدة الرئيسة للمضي قدماً نحو التنمية والتقدم.

وتطرق اللقاء إلى معرض "إكسبو 2020 دبي" الذي يجمع تحت مظلته ثقافات العالم وتاريخ الشعوب وحضاراتها بجانب تسليطه الضوء على مشاريع الدول وتجاربها وحلول الاستدامة المبتكرة التي تشارك بها دول العالم وتستهدف الإسهام في تحسين حياة الشعوب وبناء مستقبل أفضل للجميع ..فيما تشارك موريتانيا لأول مرة في تاريخ معارض إكسبو بجناح خاص ‏مستوحى من الطابع البدوي الأصيل الذي يعرض ما تمتاز به من موروث حضاري واقتصادي وبيئي وفي شتى المجالات‏.

حضر اللقاء .. الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة حمد غانم المهيري سفير الدولة لدى موريتانيا. كما حضره الوفد المرافق للرئيس الموريتاني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news