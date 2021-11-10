%3.5 زيادة التحاق الطلبة بالمدارس الخاصة في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سجَّلت المدارس الخاصة في دبي زيادة في معدلات التحاق طلبتها بنسبة 3.5% العام الدراسي الجاري، وذلك بحسب التقرير الدوري لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، حول التعليم الخاص في الإمارة.

وأبرز التقرير، الذي جاء تحت عنوان «مجتمع تعليمي يزدهر.. النمو والفرص في قطاع التعليم الخاص بدبي»، تنوع الفرص التعليمية التي يوفرها قطاع التعليم الخاص لكل من العائلات والمستثمرين في إمارة دبي باعتبارها وجهة دولية وإقليمية مُفضَّلة للتعليم والتعلُّم.

وأظهر التقرير احتضان دبي 215 مدرسة خاصة تستقبل 289 ألفاً و19 طالباً وطالبة، ينتمون إلى 185 جنسية وثقافة، ويتلقون تعليمهم من خلال 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً.

وقال مدير عام الهيئة، الدكتور عبدالله الكرم، إن «النمو المستدام والطاقات الكامنة من السمات المميزة لقطاع المدارس الخاصة في دبي، وهذا ما نلمسه العام الدراسي الجاري تزامناً مع عام استضافة الإمارة لمعرض إكسبو 2020 دبي، والذي تشكل (الفرص) أحد أهم محاوره».

وأضاف: «في دبي المعروفة بديناميكيتها وحيويتها، فإن قطاع التعليم الخاص يعكس ما تحظى به المدينة من فرص تعليمية متنوعة لإثراء تجارب التعليم والتعلُّم لدى طلبتنا بمرونة عالية، والتي أسهمت بدورها في توفير بيئة مدرسية مستقرة وآمنة لجميع الطلبة مع عودتهم إلى التعليم الحضوري بشكل كامل العام الدراسي الجاري».

وأشار إلى أن التنوع، الذي يعد سمة مميزة لمنظومة المدارس الخاصة في دبي على مستوى الخيارات والفرص التعليمية المتوافرة، قد عزّز من ثقة العائلات والمستثمرين في منظومة المدارس الخاصة بدبي، كونها تلبي احتياجات الطلبة في جميع الأوقات.

ويتتبع التقرير مستجدات التعليم الخاص في دبي، ضمن جهود متواصلة لإتاحة المعلومات المتعلقة بهذا القطاع المهم، وتزويد المجتمع التعليمي والمعنيين بكل التحديثات حوله والتحليلات المنهجية التي تهم القائمين على العملية التعليمية بشكل دوري.

المنهاج البريطاني

أفاد تقرير هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بأن المنهاج البريطاني يتصدّر قائمة المناهج التعليمية الأكثر استقطاباً للطلبة بواقع 102 ألف و613 طالباً وطالبة، يليه المنهاج الهندي بواقع 75 ألفاً و592 طالباً وطالبة، ثم المنهاج الأميركي بواقع 45 ألفاً و51 طالباً وطالبة.

وأشار التقرير إلى أن 87٪ من ذوي الطلبة راضون عن جودة التعليم الذي يحصل عليه أبناؤهم في المدرسة.

289 ألفاً و19 طالباً وطالبة في المدارس الخاصة في دبي.



30 ألفاً و515 طالباً وطالبة إماراتيين بالمدارس الخاصة.

21 مدرسة خاصة تم افتتاحها خلال السنوات الثلاث الماضية.

20 ألفاً و224 معلماً ومعلمة في مدارس دبي الخاصة.



%48.6 من معلمي دبي تقل أعمارهم عن 40 عاماً.



102ألف و613 طالباً وطالبة في مدارس خاصة تطبق المنهاج البريطاني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news