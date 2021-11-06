المصدر: الإمارات اليوم

نقل

دعا قارئ إلى إعادة العمل بالطاقة الاستيعابية الكاملة لوسائل النقل في الدولة، وذلك على ضوء استقرار الوضع الوبائي، والنجاحات التي حققها برنامج التطعيم في الإمارات.

مقهى

فوجئ عملاء مقهى شهير بعدم وجود «البن» الخاص بالمقهى، بسبب نقص من المورد الرئيس خارج الإمارات، وهو ما تسبب في عزوف الكثيرين عنه.

خصومات

أثنى قارئ على الخصومات التي حصل عليها من شركة «دو» للاتصالات فرع مول اللولو بأم القيوين، على الفاتورة الشهرية ولمدة سنة، وزيادة في سعة البيانات، وذلك لكونه عميلاً قديماً لديها.

«طماطم»

طالب متسوقون الجهات المختصة بعدم السماح للتجار بعرض «الطماطم» الخضراء وغير الصالحة للاستهلاك في المراكز التجارية، ووضع معايير غذائية وصحية، لبيع وعرض الخضار والفواكه، تضمن جودة المنتج وصلاحية استهلاكه.

خدمة

أثنى ذوو طلبة على ما وصفوه بالجهود الكبيرة التي يقوم بها العاملون في مركز فحص «كوفيد-19» في قاعة البيت متوحد في عجمان، في تقديم خدمة الفحص المجانية لأبنائهم الطلبة، لافتين إلى الإقبال الكبير الذي يشهده المركز.

جسر

يعاني سكان بالقرب من شارع الميناء في عجمان، وتحديداً في الجهة المقابلة للميناء، صعوبة في عبور الطريق لعدم وجود جسر لعبور المشاة، مطالبين الجهات المختصة بإيحاد حل لهذه المشكلة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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