10 منافذ بيع أغذية في «عقابية الشارقة»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

شهد مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، العميد أحمد عبدالعزيز شهيل، افتتاح 10 منافذ بيع مواد غذائية في المؤسسة، تعد نقاط تقديم الخدمات التموينية التابعة لجمعية الشارقة التعاونية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين ممثلي الجمعية. وجاء ذلك تفعيلاً لبنود اتفاق التعاون مع جمعية الشارقة التعاونية التي أبرمت، في أبريل الماضي، انسجاماً مع الهدف الإستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة. وأكد شهيل حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تحسين جودة الحياة لنزلاء المؤسسة والعاملين فيها، من خلال احتواء النزلاء، وتلبية الاحتياجات الأساسية لهم، وتوفير بيئة الطمأنينة والراحة لهم، عن طريق تقديم الدعم المعنوي والمادي، ما ينعكس إيجاباً على مدى تقبل النزيل لبرامج الإصلاح والتأهيل.

وأشار إلى افتتاح آخر فرع لمنافذ البيع، الذي تم تخصيصه للمنتسبين والعاملين في المؤسسة، والذي يهدف إلى توفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة بين منتسبي القيادة، مثمناً الدور الكبير لجمعية الشارقة التعاونية.‏

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