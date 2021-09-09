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    تقديم 78 ألفاً و495 جرعة من لقاح «كوفيد-19»

    المصدر:
    • أبوظبي ■ وام
    التاريخ:

    أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 78 ألفاً و495 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 18 مليوناً و636 ألفاً و711 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 188.43 جرعة لكل 100 شخص.

    يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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